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Бочка с квасом
Бочка с квасом
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Главная / Еда
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 18:33

Бочки с квасом вернулись в город: как отличить полезный напиток от смертельно опасной мути

17 июня отмечают День русского кваса. С детства этот напиток ассоциируется с уличными бочками: хлебный запах, слегка тягучий вкус и ощущение, что это "тот самый" вариант из прошлого. Но именно такие точки продажи сильнее всего зависят от температуры, санитарии и того, как организован разлив.

Проблема в том, что квас — продукт живого брожения. Если он перегревается, портится быстрее, чем успевает человек "просто выпить стакан на улице". Поэтому вопрос не в ностальгии, а в безопасности: можно ли покупать уличный разлив и как понять, что напиток не испортился.

"Продажа разливного кваса из бочек на улицах требует строго соблюдения принципов пищевой безопасности: прежде всего важен температурный режим — если бочка стоит на солнце в жару, риск порчи напитка возрастает. Держать ее нужно в тени или под навесом".

Пресс-служба Роскачества Павел Викторович Лебедев

Позиция Роскачества: бочку можно, но с жесткими требованиями

В Роскачестве подчеркивают: сам факт "бочка на улице" не запрещает продажу, но делает условия решающими. Главный фактор — температура. В жару напиток быстрее теряет качество, а для кваса это особенно критично: он живой, и микробиологическая стабильность напрямую зависит от того, стоит ли тара в тени.

Есть и вторая линия безопасности — состояние тары. Многоразовые бочки после каждой партии требуют тщательной санитарной обработки. На практике покупатель не может заглянуть внутрь "после мойки", поэтому ориентироваться приходится на внешние признаки. Если на бочке видны ржавчина и грязь, в Роскачестве советуют от покупки отказаться. Отдельное правило — разлив должен идти в чистую одноразовую тару, чтобы напиток не контактировал с окружающими поверхностями.

По словам специалистов, "качественный квас" узнают по органолептике. Он бывает прозрачным или слегка мутным — естественная муть от дрожжей допустима, но ее не должно быть слишком много. Аромат — хлебный, без кислых или затхлых нот. Когда вместо "хлеба" появляется уксусный, тинистый запах или ощущение плесени, это повод не рисковать и не покупать такой напиток. Подробнее о том, почему в жару важно не только "что пьешь", но и как ведет себя температура, стоит смотреть в материале про охлаждение организма и выбор напитков: Внутренняя температура растет как печка: какие продукты летом мешают организму охлаждаться.

Что проверяем Как оценить без приборов Почему это важно
Температура бочки Стоит ли в тени/под навесом, а не на солнце Перегрев ускоряет порчу напитка
Состояние тары Есть ли ржавчина, грязь, следы загрязнений Плохая санитария повышает риски
Как идет разлив Используют ли чистую одноразовую тару Снижает контакт с поверхностями
Запах и внешний вид Хлебный аромат, допустимая небольшая муть Неприятные ноты часто связаны с началом порчи

Опасен ли квас из бочки: где проходит граница риска

Академик РАН Геннадий Онищенко считает, что сам квас как продукт не стал "другим". Изменились санитарные требования и то, как люди покупают напитки: доля домашнего и "бочкового" формата заметно сократилась, а большее распространение получили фасованные варианты.

"Квас в бочках не изменился — изменились санитарные нормы и культура потребления: россияне стали покупать напитки в магазинах".

Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Ирина Андреевна Корнилова

В прежние годы, по словам Онищенко, уличные точки появлялись сезонно, особенно в жару. Его воспоминания связаны и с технологией: квас могли готовить на хлебозаводах, а затем рынок сместился в сторону иных способов производства и фасовки — стекло, пластик, другие режимы хранения. Живой формат, как в бочках, действительно сложнее удерживать стабильным, потому что он быстрее "реагирует" на условия вокруг.

При этом академик не сводит разговор к запретам. Он отдельно отмечает: натуральный квас питателен, но не стоит переходить личную меру. Главный аргумент — нагрузка на эндокринную систему. Поэтому квас из бочки — не вопрос "можно или нельзя", а вопрос выбора и привычек: насколько напиток вписывается в ваш рацион и как внимательно вы смотрите на срок годности и упаковку. Если хочется понять, почему в жару меняются потребности организма и как не усугублять состояние обезвоживания неподходящими напитками, полезно прочитать про электролиты: Летом тревожность может появиться не из-за нервов: вот что нужно организму.

Как быстро оценить напиток на месте

Если в жаркий день вы подходите к бочке, рациональный алгоритм занимает минуту. Сначала смотрите на условия хранения тары: есть ли тень или навес. Затем — на саму бочку. При ржавчине и грязи риск повышается, а значит, логичнее выбрать другой пункт или другой формат. И только потом переходите к напитку: цвет, запах и то, как он выглядит в стакане.

Ориентир такой: цвет прозрачный или слегка мутноватый, без "избыточной" взвеси. Запах — хлебный. Если у напитка появляются уксусные, тинистые или плесневые ноты, лучше отказаться. Эта логика перекликается и с общим подходом к пищевой безопасности: когда продукт живой, он требует дисциплины хранения. В похожем ключе обычно разбирают и летние пищевые истории — например, почему квас может быть удачной базой для сезонных блюд и как подбирать сочетания: Окрошка с красной рыбой приведет в восторг: секрет оказался в необычной заправке.

И еще одна практичная мысль: День кваса — это про традиции, но не про слепую доверчивость. Геннадий Онищенко рекомендует держать "ухо востро": смотреть на то, что написано на этикетке и упаковке, контролировать срок годности и не злоупотреблять. В этом смысле фасованные варианты проще по контролю. Если сравнивать подходы к продуктам и понимать, когда меняется их состав или вес в упаковке, полезно держать в голове и тему шринкфляции: Принудительная диета для Алёнки: похудение легендарной стограммовой плитки до критических 75 на прилавках супермаркетов.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Квас из бочки на улице можно покупать в жару?

    Только если соблюден температурный режим: бочка стоит в тени или под навесом, а разлив идет в чистую одноразовую тару.

  • Как понять, что квас начал портиться?

    Ориентируйтесь на запах: хлебный — это нормально, а уксус, тина и плесень — повод отказаться.

  • Мутность — это всегда признак плохого кваса?

    Нет. Легкая естественная муть от дрожжей допустима, но не должна быть обильной.

  • Есть ли смысл "пить больше", чтобы было полезнее?

    Нет: натуральный квас питателен, но в избытке дает нагрузку на эндокринную систему. Нужна мера.

Проверено экспертом: технолог общественного питания и качества питания, консультант по пищевым технологиям — Ирина Андреевна Корнилова

Проверка на месте: за 60 секунд оцените тень, чистоту тары и характер запаха. Если хотя бы один пункт "не дотягивает", лучше взять другой напиток или квас в магазине.

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Автор Павел Лебедев
Павел Лебедев — шеф-повар и технолог (РТУ МИРЭА). Эксперт в ресторанном консалтинге и качестве продуктов. 15+ лет опыта в индустрии HoReCa.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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