Летом в городах начинается активная продажа кваса на разлив. До сих популярны и те самые бочки, где можно купить прохладительный напиток не только в бутылках, но и по стаканам. Насколько безопасны такие продажи для потребителя рассказал Владимир Слепак, сопредседатель Союза потребителей России.

- Все, что касается безопасности, это имеет отношение (тем более уличная торговля) к Роспотребнадзору. Это чисто их функционал. Они здесь вводят специальные требования. А потребительский рынок может только дать место для торговли, сообщил Слепак.

Также он добавил, что государственный контроль никто не отменял.

- Квас безопасен только тогда, когда с каждой партией кваса проводится лабораторное исследование данной партии. Только после этого он может быть выпущен к потребителю. Потому что продовольственная безопасность - такое тонкое.

Решить эту проблему, по словам эксперта, помогает тщательный контроль со стороны властей.

Фото: commons.wikimedia.org/Alfredovic