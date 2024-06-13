Домашний квас — настоящее искусство, где каждый рецепт создаёт уникальный вкус и характер. От кислого до сладкого, от слабогазированного до сильногазированного, от безалкогольного до напитка с небольшим содержанием спирта — все эти вариации зависят от выбранного рецепта.
В отличие от домашнего приготовления, магазинный квас подчинен строгой стандартизации, о чем рассказывает гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с "Газетой.Ru".
На производстве кваса используется общепринятая схема приготовления, и готовый продукт официально считается безалкогольным. Несмотря на это, небольшое количество спирта присутствует в любом броженом продукте.
По закону содержание спирта в магазинном квасе не должно превышать 1,2%, но на практике большинство марок кваса не приближается к этой границе. Влияние такого количества спирта на организм взрослого человека незначительно.
Но даже если квас перебродил, его воздействие скорее вызовет проблемы с пищеварением, чем опьянение.
Особенности кваса обсуждают и в контексте его полезных свойств. Обычно выделяют витамины группы В и положительное влияние на пищеварение.
Однако, как отмечает специалист, содержание витаминов в квасе недостаточно для удовлетворения дневной потребности человека. Его польза для пищеварения также неоднозначна: квас оказывает меньшее влияние, чем другие ферментированные продукты, такие как кефир или квашеные овощи.
Более того, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта квас часто не рекомендуется из-за содержания углекислого газа и сахара, что может вызвать дискомфорт и усилить болевые ощущения в животе.
Фото:commons.wikimedia.org/Alfredovic(Creative Commons CC0 License)
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