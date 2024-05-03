Меньше места, больше хлама: в России увеличился спрос на аренду кладовых

За последние три года произошло заметное уменьшение площади квартир в России по данным совместного исследования аналитиков сервиса "СДЭК Кладовка", "Домклик", и ГК "Инград".
Эксперты "Домклика" отмечают, что площадь жилья уменьшилась примерно на 5-10 квадратных метров, что составляет снижение на 13-14% для одно-, двух- и трехкомнатных квартир.
Особенно сильное сокращение площади наблюдается у четырехкомнатных квартир — на 29%, что составляет около 30 квадратных метров.
В связи с уменьшением размеров жилья, россияне стали активнее интересоваться однокомнатными квартирами, доля которых увеличилась с 40% до 53% с начала 2021 года.
Это также привело к росту спроса на услуги по хранению вещей. Сервис "СДЭК Кладовка" зафиксировал увеличение спроса на аренду кладовых на 38% за последние полгода.
Люди чаще всего хранят в таких помещениях мебель, технику, а также сезонные предметы, как велосипеды и снегоходы.
Фото: flickr.com/Karen Roe(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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