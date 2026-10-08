Юг обещает свет, а приносит жару: при выборе квартиры сторона окон решает больше, чем кажется

Южные окна зимой тянут в квартиру свет и немного тепла, а летом легко превращают комнату в раскалённую коробку с выцветшими обоями. Северные, наоборот, дают ровный свет без бликов, но в декабре и январе часто оставляют ощущение, будто день так и не начался. Поэтому спор о том, какая сторона лучше, обычно заканчивается не теорией, а бытовыми мелочами: где утром проще встать, где днём не печёт в голову, а где мебель не "сгорает" за пару сезонов. Для квартиры это не абстракция, а вопрос планировки и того, как потом жить в каждой комнате.

"Если квартира выходит на юг, это ещё не значит, что в ней всегда будет светло с утра до вечера. На итог влияет и этаж, и плотность застройки, и даже то, закрывают ли соседние дома прямой свет. В одной комнате можно получить почти весь день солнца, а в другой — только рассеянное освещение. Поэтому перед покупкой лучше смотреть не на красивую формулировку в объявлении, а на реальную посадку дома и план этажа". строитель Артём Кожин

От чего зависит количество солнца

Сторона света задаёт лишь базу, а дальше в дело вмешиваются этаж, соседние дома и размеры окон. На нижних этажах при плотной застройке солнца может не быть даже на южной стороне, если напротив стоит высокий корпус или густо выросли деревья. Панорамное остекление даёт совсем другой световой режим, чем обычное окно, даже если площадь комнаты одинаковая.

Сезон тоже меняет картину. Зимой солнце идёт ниже, световой день короче, и одно и то же окно в январе и в июле работает по-разному. Именно поэтому квартира может казаться "солнечной" летом и при этом оставаться довольно тусклой в холодные месяцы.

В жилой комнате в центральной климатической зоне прямой солнечный свет должен попадать минимум два часа с 22 апреля по 22 августа. Это требование закреплено в СанПиН 1.2.3685-21 и касается, в том числе, Москвы, Перми, Новосибирска и Екатеринбурга. По этому признаку к солнечным относят юг, юго-восток и юго-запад.

Плюсы и минусы окон по сторонам света

Юг даёт больше всего света и тепла, а летом прямое солнце держится здесь 8-10 часов. Это удобно для растений и для тех, кто любит яркие комнаты без полумрака. Но в жару южная сторона быстро перегревается, и без штор или кондиционера квартира начинает напоминать духовку.

Юго-восток светит утром и до обеда, летом — примерно 6-8 часов. Утренний свет помогает проснуться, а к вечеру солнце уже уходит, так что спать там обычно комфортнее, чем на юге или западе. При этом перегрев всё равно возможен, если дом стоит плотно и окна большие.

Юго-запад получает солнце со второй половины дня до заката, и летом это тоже около 6-8 часов. После работы там особенно светло и тепло, но именно эта сторона часто даёт самый заметный перегрев: днём стены нагреваются, а вечером продолжают отдавать жар. Запад работает похоже, только утро в таких комнатах темнее, а вечерний свет держится до самого заката.

Восток даёт солнце с утра, обычно 4-6 часов летом. Для спальни или кухни это удобный вариант: просыпаться проще, а к вечеру жара почти не остаётся. Север же почти не видит прямого солнца, зато даёт ровный свет без бликов, летом не перегревает комнату и не выжигает обои.

Как распределить комнаты в квартире

Если в квартире есть комната с окном на восток или юго-восток, её чаще отдают под спальню. Утренний свет помогает быстрее включиться в день, а вечером в такой комнате уже темнее и спокойнее. Для кухни восточная сторона тоже удобна: завтракать в лучах солнца приятнее, чем у плиты в дневной жаре.

Запад и юго-запад для спальни подходят хуже, потому что вечерний свет задерживает засыпание. Зато гостиная на этой стороне работает почти без промахов: именно вечером, когда все дома, там будет светлее и теплее. Если в комнате стоят диван, телевизор или обеденный стол, это решение обычно выглядит логично и без лишней экзотики.

Северная комната хорошо подходит под кабинет. Там ровный свет без резких теней, а во время видеосвязи солнце не бьёт в камеру и не мешает работать за столом. Для кухни север тоже нередко удобен: рассеянный свет не слепит рабочую поверхность, когда режешь овощи или стоишь у плиты.

Застройщики обычно закладывают ориентацию ещё на этапе размещения корпуса на участке. В квартирах с одной-тремя комнатами инсоляция должна быть минимум в одной комнате, а в больших — минимум в двух, если комнат четыре и больше. Поэтому односторонние квартиры на север попадаются редко: часто это угловые или сквозные планировки, а сами угловые лоты нередко продают дороже именно из-за света и двух сторон горизонта.

"Для спальни я бы смотрела на восток или юго-восток, а кабинет лучше ставить на север. Там нет жёстких бликов, и день в комнате не "ломается” из-за резкого солнца. Если же говорить о гостиной, то запад и юго-запад часто удобнее именно потому, что свет там приходит к вечеру, когда люди уже вернулись домой. А вот южная сторона хороша только при нормальных шторах и защите от перегрева". дизайнер интерьеров Ксения Орлова

Ответы на популярные вопросы

Как понять, куда выходят окна?

Самый точный способ — компас или приложение в смартфоне. Если его нет, поможет генплан квартиры, где обычно есть стрелка с обозначением сторон света. Ещё можно ориентироваться по карте или просто по солнцу: утром оно встаёт на востоке, вечером садится на западе.

Какая сторона считается самой солнечной?

В жилых домах обычно южная. Там прямой свет бывает дольше всего, особенно летом. На юго-востоке и юго-западе солнца тоже много, но по времени чуть меньше.

Подойдут ли северные окна для спальни?

Подойдут, если вам не нужен яркий утренний свет. В таких комнатах прохладнее и темнее, а вот просыпаться зимой может быть тяжелее. Для тех, кто любит ровную температуру и мягкий свет, это рабочий вариант.

Почему угловые квартиры часто дороже?

Потому что окна там выходят сразу на две стороны, и получить нормальную инсоляцию проще. Застройщику так легче уложиться в нормы, а покупателю — выбрать более гибкую планировку. Плюс у таких квартир обычно больше света и меньше шансов нарваться на постоянный полумрак.

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