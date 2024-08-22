Хвича Кварацхелия стал папой

У игрока национальной сборной Грузии по футболу Хвичи Кварацхелия родился сын.
Жена нападающего "Наполи" Ница Тавадзе родила ребенка, которого пара назвала Дамианом, об этом в социальных сетях написал футболист.
"Самый счастливый день в моей жизни. 21.08.24. Дамиан Кварацхелия", — написал футболист сборной Грузии на своей странице в социальной сети.
Ранее сообщалось, что неаполитанский клуб отпустил вингера в Грузию для того, чтобы он смог присутствовать при рождении своего сына. Это первый ребенок Хвичи, пишет "Советский Спорт".
Напомним, что футболист играет за "Наполи" уже два года.
Фото: flickr.com/Nana B Agyei (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).
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