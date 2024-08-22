Хвича Кварацхелия стал папой

У игрока национальной сборной Грузии по футболу Хвичи Кварацхелия родился сын.

Жена нападающего "Наполи" Ница Тавадзе родила ребенка, которого пара назвала Дамианом, об этом в социальных сетях написал футболист.

"Самый счастливый день в моей жизни. 21.08.24. Дамиан Кварацхелия", — написал футболист сборной Грузии на своей странице в социальной сети.

Ранее сообщалось, что неаполитанский клуб отпустил вингера в Грузию для того, чтобы он смог присутствовать при рождении своего сына. Это первый ребенок Хвичи, пишет "Советский Спорт".

Напомним, что футболист играет за "Наполи" уже два года.

Фото: flickr.com/Nana B Agyei (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).