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У футболиста Кварацхелия родился сын
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Хвича Кварацхелия стал папой

У футболиста Кварацхелия родился сын

У игрока национальной сборной Грузии по футболу Хвичи Кварацхелия родился сын.

Жена нападающего "Наполи" Ница Тавадзе родила ребенка, которого пара назвала Дамианом, об этом в социальных сетях написал футболист.

"Самый счастливый день в моей жизни. 21.08.24. Дамиан Кварацхелия", — написал футболист сборной Грузии на своей странице в социальной сети.

Ранее сообщалось, что неаполитанский клуб отпустил вингера в Грузию для того, чтобы он смог присутствовать при рождении своего сына. Это первый ребенок Хвичи, пишет "Советский Спорт".

Напомним, что футболист играет за "Наполи" уже два года.

Фото: flickr.com/Nana B Agyei (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).

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