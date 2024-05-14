Задержанный начальник Главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов получил взятку в особо крупном размере от представителей коммерческих структур за совершение определённых действий в их пользу, сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Захарова назвала "отчаянной" ложь Сунака о ядерной эскалации со стороны Путина
Российский МИД назвал слова Сунака о ядерной эскалации "отчаянной ложью".
США нашли Patriot для Украины
Консультант президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что ежедневно общается с союзниками в поисках ПЗРК Patriot для Украины и полагает, что нашел страну, готовую ими поделиться.
РИА Новости: Куклачёва выписали из больницы
Представитель Куклачёва сообщила о его выписке из больницы.
Из МГУ отчислили студента, собиравшего деньги на ВСУ
Отчисленному из МГУ студенту придётся покинуть Россию.