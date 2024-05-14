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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 11:36

СК: Кузнецов получил крупную взятку от коммерческих структур

Задержанный начальник Главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов получил взятку в особо крупном размере от представителей коммерческих структур за совершение определённых действий в их пользу, сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Мир

Захарова назвала

Захарова назвала "отчаянной" ложь Сунака о ядерной эскалации со стороны Путина

Российский МИД назвал слова Сунака о ядерной эскалации "отчаянной ложью".

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США нашли Patriot для Украины

США нашли Patriot для Украины

Консультант президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что ежедневно общается с союзниками в поисках ПЗРК Patriot для Украины и полагает, что нашел страну, готовую ими поделиться.

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Общество

РИА Новости: Куклачёва выписали из больницы

РИА Новости: Куклачёва выписали из больницы

Представитель Куклачёва сообщила о его выписке из больницы.

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Из МГУ отчислили студента, собиравшего деньги на ВСУ

Из МГУ отчислили студента, собиравшего деньги на ВСУ

Отчисленному из МГУ студенту придётся покинуть Россию.

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