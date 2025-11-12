Рождаемость в Кузнецке растет: 501 ребенок за 10 месяцев — как изменится статистика к концу года

В Кузнецке за 10 месяцев 2025 года родился 501 ребенок. Об этом в среду, 12 ноября, сообщили в городской администрации.

Статистика по родившимся

"Это 265 девочек и 236 мальчиков. У 176 женщин родились первые дети, многодетными стали 148 семей", — уточнили в мэрии.

Родителям новорожденных традиционно вручили "Свидетельства земляка", которые выдаются с 2012 года.

Сравнение с 2024 годом

Для сравнения: за весь 2024 год в Кузнецке на свет появились 618 малышей — 292 девочки и 326 мальчиков. 214 женщин впервые стали матерями, а 172 семьи получили статус многодетных.

Первый ребенок 2025 года

Первым в 2025 году родился мальчик весом почти 4 кг и ростом 58 см. Это произошло 2 января в 8:10.