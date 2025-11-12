Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Новорожденный
Новорожденный
© freepik.com is licensed under Free More Info
Главная / Приволжский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 2:26

Рождаемость в Кузнецке растет: 501 ребенок за 10 месяцев — как изменится статистика к концу года

В Кузнецке за 10 месяцев 2025 года родились 501 ребенок — Городская администрация

В Кузнецке за 10 месяцев 2025 года родился 501 ребенок. Об этом в среду, 12 ноября, сообщили в городской администрации.

Статистика по родившимся

"Это 265 девочек и 236 мальчиков. У 176 женщин родились первые дети, многодетными стали 148 семей", — уточнили в мэрии.

Родителям новорожденных традиционно вручили "Свидетельства земляка", которые выдаются с 2012 года.

Сравнение с 2024 годом

Для сравнения: за весь 2024 год в Кузнецке на свет появились 618 малышей — 292 девочки и 326 мальчиков. 214 женщин впервые стали матерями, а 172 семьи получили статус многодетных.

Первый ребенок 2025 года

Первым в 2025 году родился мальчик весом почти 4 кг и ростом 58 см. Это произошло 2 января в 8:10.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Кузнецком районе мужчине грозит до 5 лет тюрьмы за хранение оружия и патронов 11.11.2025 в 7:36
Нашел на трассе пистолет и решил оставить себе: кузнечанин может получить 5 лет за такой "подарок"

В Кузнецком районе мужчина задержан за хранение огнестрельного оружия и патронов. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Читать полностью » В Пензенской области стартует акция 11.11.2025 в 6:46
Останемся без «палёных ёлочек»: в Пензенской области объявили охоту на лесных браконьеров

С 10 ноября в Пензенской области стартует операция «Лесовоз», направленная на предотвращение незаконной заготовки древесины. Акция продлится до 10 декабря.

Читать полностью » Среднемесячный доход жителей Башкортостана в первом полугодии 2025 года вырос на 16,9% 11.11.2025 в 5:56
Годовой скачок доходов в Башкортостане: сколько теперь остается после всех расходов

В Башкортостане в первом полугодии 2025 года среднемесячный доход жителей вырос на 16,9%. Реальные доходы увеличились на 6,7%, что говорит о позитивной динамике.

Читать полностью » Башкортостан занял второе место в ПФО по объему платных услуг, достигнув 318,7 млрд рублей 11.11.2025 в 4:46
Башкортостан обогнал почти все регионы ПФО: как республика растет в платных услугах

В Башкортостане рост объемов платных услуг в 2025 году составил 5,3%. Республика заняла второе место по объему в ПФО после Татарстана.

Читать полностью » В Башкортостане численность работающей молодежи сократилась на 19,1% с 2020 по 2024 год 11.11.2025 в 3:36
Куда уходят 19-29 летние: в Башкирии заметили странный отток кадров

В Башкортостане за 2024 год снизилась численность работающей молодежи, а уровень безработицы среди них стал выше среднего по республике.

Читать полностью » В Башкортостане цены на китайские автомобили упали на 7,2% 11.11.2025 в 2:26
Китайцы дешевеют, а наши авто пошли в гору: почему в Башкортостане всё наоборот и как этим воспользоваться

В Башкортостане цены на китайские автомобили начали снижаться, что может стимулировать спрос в конце года. Эксперты отмечают стабильность рынка новых машин.

Читать полностью » В Нижегородской области планируют увеличить налоговые поступления для компенсации дефицита бюджета 11.11.2025 в 1:16
Экономия на всём: как Нижегородская область будет компенсировать бюджетный дефицит

В Нижегородской области представлен проект бюджета на 2026 год, который строится на строгой экономии. Власти нацелены на сокращение дефицита и увеличение налоговых поступлений.

Читать полностью » В Нижегородской области пользователи ИИ старше 55 лет стали использовать технологии в три раза чаще 11.11.2025 в 0:36
ИИ для всех: насколько жители Поволжья "подсели" на нейросети

В Нижегородской области наблюдается резкий рост интереса к искусственному интеллекту среди разных возрастных групп, особенно среди старшего поколения.

Читать полностью »

Новости
СФО
Рост акций "Сургутнефтегаза" на 3%: причина в рыночной динамике, считают эксперты — Finam
УрФО
В ноябре Екатеринбуржцы могут отдохнуть в Санкт-Петербурге за 30 тысяч рублей на двоих
Туризм
Эко-отели становятся всё более востребованными среди путешественников
Авто и мото
Водители часто заезжают за разметку и занимают несколько мест на парковках — автоинструктор
Садоводство
Омоложение фиалки проводят при вытянутом стебле и пожелтевших нижних листьях — Игорь Смирнов
Еда
Банановое пюре заменило яйца в рецепте выпечки — нутрициологи
Наука
Учёные из Ноттингемского университета восстановили зубную эмаль белками
Спорт и фитнес
Упражнение Step Up укрепляет ноги и улучшает баланс у людей старше 60 лет — врачи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet