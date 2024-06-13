Покупка долларов и евро останется возможной после введения США санкций против Мосбиржи, НКЦ и НКД, однако кто и как станет формировать курс, пока неизвестно, сообщил агентству "Прайм" доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.
Кузнецов напомнил, что в четверг не было биржевых торгов долларом и евро, но валюту все же можно было приобрести. В будущем валютные курсы будут определяться на основе данных отчетности банков и цифровых платформ внебиржевых торгов.
Таким образом, процесс определения курса доллара фактически передается банкам, пояснил он. При этом Банк России будет вынужден держать ситуацию под контролем, чтобы предотвратить необоснованные колебания курсов. Таким образом, курсообразование будет управляться вручную.
Фото:marines.mil/commons(Creative Commons CC0 License)
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