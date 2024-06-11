Несовершеннолетнего мальчика, пропавшего на днях в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, обнаружили живым. О произошедшем рассказывает пресс-служба ГУ МВД региона.
Пропал несовершеннолетний мальчик 10 июня. Правоохранительные органы в этот день приложили все усилия на организацию поисков 9-летнего парня. Помогали также и Следственный комитет Российской Федерации. Федеральное министерство, ведающее вопросами предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, тоже вошло в число ведомств, которые оказывали поддержку. Не менее значимыми оказались в деле и добровольцы.
Стало известно, что раньше несовершеннолетний не покидал дом, а также у него нет собственного мобильника. Однако у полиции была зацепка о ребёнке, заключающаяся в том, что ему нравится проводить время в городском общественном транспорте. Именно в таких местах сотрудники правоохранительных органов и распространяли информацию о пропавшем подростке. Проверяющая билеты в городском транспорте узнала мальчика, когда увидела ориентировки. Она сразу же уведомила об этом правоохранительные органы, которые незамедлительно явились.
Пропавшего ребёнка отвезли в отдел полиции. Позже туда пригласили и мать несовершеннолетнего. На данный момент оформляются все данные и выясняются обстоятельства произошедшего. Женщина, которая помогла найти мальчика и впоследствии сообщила о находке в правоохранительные органы, в ближайшее время должна получить награду.
Фото: Flickr / epSos.de. (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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