Мужчина с топором преследовал детей на детской площадке в Междуреченске Кемеровской области, ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
"Поступило сообщение о том, что в городе Междуреченск мужчина с топором в руках гнался за детьми. В связи с этим, территориальный следственный отдел следственного управления СК России по Кемеровской области - Кузбассу оперативно начал доследственную проверку по статье 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в заявлении.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.
Фото: commons.wikimedia.org/Cosmoh (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported).
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