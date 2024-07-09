Президент России накануне поддержал идею выплатить из остатков маткапитала по 10 тыс. рублей на бытовые нужды. Это касается более 730 тыс. домохозяйств. В эксклюзивном интервью NewsInfo. Ru депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранам Светлана Бессараб прокомментировала на что и как можно потратить эти семейные средства.