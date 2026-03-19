Молоко
© https://unsplash.com by Elizabeth Dunne is licensed under Free
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 13:27

Будущее молочки в Кузбассе: уход от льготной ставки изменит привычный рынок для жителей региона

Жителей Кузбасса ожидает изменение цен на ряд молочных продуктов и десертов, содержащих растительные жиры. С 1 мая 2026 года правительство отменяет льготную ставку налога на добавленную стоимость в 10% для товаров, использующих заменители молока. Согласно постановлению, продукция переходит на стандартную налоговую ставку в 22%. Мера затронет товары, которые ранее попадали в категорию исключений, и призвана скорректировать рынок молочных изделий.

Детали налоговых изменений

Перевод продукции с растительными жирами на ставку 22% означает существенный рост налоговой нагрузки для бизнеса. Увеличение сбора в два с лишним раза неизбежно отразится на конечной стоимости товаров для потребителей в розничных сетях Кузбасса. Эксперты отмечают, что налоговая разница в 12 процентных пунктов является крайне чувствительной для производителей.

"Принятое решение направлено на создание справедливых условий конкуренции между производителями натуральной молочной продукции и компаниями, использующими суррогаты. Отрасль нуждается в четком разграничении состава товаров, чтобы покупатель понимал разницу в стоимости качественного продукта и его дешевых аналогов. Муниципальный сектор внимательно следит за тем, как изменение политики налогообложения повлияет на доступность товаров первой необходимости в регионах. Мы ожидаем, что рынок адаптируется за счет перехода компаний на более прозрачные стандарты производства"

Управленец муниципального уровня Елена Гаврилова

Данная инициатива была предложена отраслевым союзом для защиты сегмента натурального молока. Власти рассчитывают, что повышение стоимости "заменителей" сделает натуральные товары более привлекательными для населения. Натуральное молоко, сыры, сливочное масло и кефир продолжат облагаться льготной ставкой, что сохранит их конкурентоспособность по сравнению с товарами, содержащими пальмовое или иные растительные масла.

Какие товары подорожают

Новые правила коснутся достаточно широкого ассортимента продуктов, представленных на полках магазинов в Кузбассе. В перечень попали творожные и сметанные изделия, составы которых далеки от классической рецептуры, а также десертная линейка. Пудинги, муссы, суфле, различные кремы и желе теперь будут соответствовать обновленным налоговым требованиям.

В список также включены специфические виды мороженого и сгущенного молока, где молочный жир частично или полностью заменен на растительные аналоги. Покупателям следует внимательнее изучать этикетки, так как традиционные молочные продукты не попадают под индексацию налога. Рост цен, вероятнее всего, коснется именно категории "молокосодержащих" товаров.

Специалисты ожидают, что ритейлеры пересмотрят прайс-листы заблаговременно до наступления мая. Изменение цен может оказаться неравномерным в зависимости от логистических издержек конкретного производителя в регионе. Продуктовая корзина покупателя, часто приобретающего такие товары, может незначительно вырасти в стоимости уже в течение второго квартала.

Перспективы для производителей

Изменение налогового бремени может спровоцировать трансформацию рынка, где часть производителей, работающих в низком ценовом сегменте, столкнется с падением рентабельности. Некоторые компании могут принять решение о выходе из бизнеса, если не смогут сохранить конкурентную цену при новых затратах. Рыночное давление вынудит бизнес искать пути оптимизации расходов.

Другой сценарий заключается в смене технологических процессов. Часть игроков перейдет на использование натурального сырья, чтобы вернуть свою продукцию в категорию, облагаемую льготной ставкой 10%. Такие перемены потребуют полной переработки рецептур и переоснащения производственных линий, что является серьезным вызовом для небольших предприятий.

Итогом мер станет перераспределение объемов продаж в пользу производителей классической молочной продукции. В долгосрочной перспективе это может привести к вымыванию ряда фальсифицированных товаров из оборота. Региональные надзорные органы усилят контроль за маркировкой, чтобы не допустить ошибок при исчислении НДС в переходный период.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

