Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов заявил о необходимости сделать российскую абсолютно новую автоплатформу для седанов и кроссоверов. О произошедшем пишет РИА Новости.

Российский сенатор, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель в сенате от законодательной власти Санкт-Петербурга Андрей Викторович Кутепов выразил необходимость создать российскую автомобильную платформу, основанную на массовом изготовлении. Основная продукция, на которой предлагает сконцентрироваться Андрей Кутепов, — кроссоверы и седаны. Все документы по созданию платформы сенатор направил первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову.

Андрей Кутепов заявляет, что надо совершенствовать и создавать лучшую платформу по массовому производству автомобилей, дабы расширить и усовершенствовать российское автомобилестроение. Первостепенной задачей будет найти хороший источник инвестирования и создать системное производство седанов SUV классов C, D и E.

Сенатор добавил, что стоимость автоплатформы будет варьироваться от 90 до 180 млрд рублей.

Ранее государственный холдинг, объединяющий более 400 предприятий атомной отрасли "Росатом" и одно из ведущих в мире и единственное в России специализированное предприятие полного цикла, изготавливающее свечи зажигания, заключили договор о разработке импортозамещающих деталей для автомобилестроения.

Фото: official website Government of Moscow (Creative Commons Attribution 4.0 Licence)