Поехал в Кутаиси на 2 дня — собрал маршрут, от которого челюсть отвисла сразу: каньоны, пещеры и руины

Кутаиси — город, где античная Колхида неожиданно встречается с субтропическими ущельями и советскими руинами. Вокруг столицы Имеретии за один-два дня легко собрать маршрут из каньонов, пещер и мест, связанных с грузинским "Золотым веком". И да, сюда едут не только за видами, но и за хачапури по-имеретински и настоящей чурчхелой. Об этом рассказал Антон Чеклуев для Яндекс Путешествий.

Цхалтубо и санаторий "Медея"

Цхалтубо — бывший бальнеологический курорт всесоюзного уровня, где лечили радоновыми ваннами, ингаляциями и горным воздухом. После распада СССР город во многом опустел, а многие корпуса со временем пришли в запустение, сохранив атмосферу "застывшей эпохи". Один из самых эффектных объектов — санаторий "Медея" (Цхалтубо, ул. Мамия Гуриели, 3), построенный в начале 1950-х в стиле сталинского барокко.

Внутри можно увидеть колонный парадный вход, остатки фонтанов, корпуса и двор-сад с плотной растительностью; местами сохранились умывальники и детали интерьеров, но ходить стоит осторожно из-за пыли и осыпаний.

Пещера Прометея

От Цхалтубо всего около шести километров до пещеры Прометея (Кумистави) — самой крупной в стране и единственной, где предлагают лодочную часть маршрута. Общая протяжённость системы — около 11 км, туристам доступно примерно 1,5 км, а отдельные залы поднимаются до 21 метра. Название, как отмечается, не связано с мифом напрямую: его ввели для популяризации места. На маршруте вы идёте по металлическому настилу с поручнями, рассматривая сталактиты и подсветку сводов; в финале предусмотрено музыкально-световое шоу.

Пещера открыта ежедневно с 10:00 до 18:00: стандартный билет — 20 лари (примерно 570 рублей), лодка — ещё 20 лари.

Каньон Окаце и водопад Кинчха

Севернее находится каньон Окаце (муниципалитет Хони, село Бангвети) — ущелье, которое река вырезала в известняке на глубину до 50-70 метров, а туристическую инфраструктуру здесь открыли в 2014 году. Главный аттракцион — узкий подвесной металлический мост, нависающий над каньоном на высоте до 140 метров, и смотровая площадка в конце. Важно учитывать: назад тем же путём не возвращаются, после обзорной точки тропа уводит наверх к визит-центру.

Режим работы — с 10:00 до 18:30, билет стоит 25 лари (около 720 рублей). В восьми километрах — многоярусный водопад Кинчха: три каскада и природный "амфитеатр" из белых скал, прогулка по тропе занимает около 45 минут. Летом доступ обычно с 10:00 до 00:00, билет — 20 лари, а для любителей адреналина есть зип-лайн длиной около 650 метров (четверг-воскресенье, 10:00-18:00, 50 лари).

Мост на Цхенисцкали и чурчхела "Гордули"

По пути из Цхалтубо к Окаце можно сделать короткую остановку у старого моста через бурную реку Цхенисцкали — место не "раскрученное", но очень фотогеничное и спокойное. Дальше, в селе Зеда Горди, работает фабрика "Гордули", где делают чурчхелу и сладости без добавления сахара и красителей.

Здесь проводят бесплатный мастер-класс на русском: показывают технологию, дают попробовать и объясняют, как выбирать и хранить продукт; готовая чурчхела обычно сушится около трёх дней, поэтому за результатом нужно будет заехать ещё раз.

Мартвильский каньон

Если есть лишний час в дороге, маршрут часто расширяют Мартвильским каньоном на границе Имеретии и Самегрело-Верхней Сванетии. Здесь нет резких подъёмов, а программа строится вокруг коротких троп и лодочной прогулки по спокойной реке: лодки вмещают до шести человек, выдают жилеты, а иногда пассажирам дают весло.

Каньон открыт с 10:00 до 23:00: вход — 17,25 лари (около 500 рублей), лодка — 20 лари.

Гелатский монастырь

Отдельного дня заслуживает Гелати — монастырь в 16 км к востоку от Кутаиси, один из символов грузинского Золотого века. Комплекс начали строить в 1106 году как академию, а сегодня сюда едут ради фресок и мозаик, включая знаменитое изображение Богородицы XII века.

Монастырь открыт с 9:00 до 19:00, при этом в последние годы продолжается реставрация под контролем ЮНЕСКО, поэтому вход в главный храм может быть ограничен.

В Имеретию чаще всего приезжают в мае, июне и сентябре: в конце весны и начале лета тепло и зелено, а осенью держится комфортная температура и начинается виноградный сезон. Чтобы успеть увидеть каньоны без толп, лучше планировать визиты на первую половину дня и закладывать время на дорогу между точками — она здесь съедает не меньше впечатлений, чем сами места.