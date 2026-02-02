Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кутаиси
Кутаиси
© commons.wikimedia.org by Kober is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 2:37

Поехал в Кутаиси на 2 дня — собрал маршрут, от которого челюсть отвисла сразу: каньоны, пещеры и руины

Кутаиси — город, где античная Колхида неожиданно встречается с субтропическими ущельями и советскими руинами. Вокруг столицы Имеретии за один-два дня легко собрать маршрут из каньонов, пещер и мест, связанных с грузинским "Золотым веком". И да, сюда едут не только за видами, но и за хачапури по-имеретински и настоящей чурчхелой. Об этом рассказал Антон Чеклуев для Яндекс Путешествий.

Цхалтубо и санаторий "Медея"

Цхалтубо — бывший бальнеологический курорт всесоюзного уровня, где лечили радоновыми ваннами, ингаляциями и горным воздухом. После распада СССР город во многом опустел, а многие корпуса со временем пришли в запустение, сохранив атмосферу "застывшей эпохи". Один из самых эффектных объектов — санаторий "Медея" (Цхалтубо, ул. Мамия Гуриели, 3), построенный в начале 1950-х в стиле сталинского барокко.

Внутри можно увидеть колонный парадный вход, остатки фонтанов, корпуса и двор-сад с плотной растительностью; местами сохранились умывальники и детали интерьеров, но ходить стоит осторожно из-за пыли и осыпаний.

Пещера Прометея

От Цхалтубо всего около шести километров до пещеры Прометея (Кумистави) — самой крупной в стране и единственной, где предлагают лодочную часть маршрута. Общая протяжённость системы — около 11 км, туристам доступно примерно 1,5 км, а отдельные залы поднимаются до 21 метра. Название, как отмечается, не связано с мифом напрямую: его ввели для популяризации места. На маршруте вы идёте по металлическому настилу с поручнями, рассматривая сталактиты и подсветку сводов; в финале предусмотрено музыкально-световое шоу.

Пещера открыта ежедневно с 10:00 до 18:00: стандартный билет — 20 лари (примерно 570 рублей), лодка — ещё 20 лари.

Каньон Окаце и водопад Кинчха

Севернее находится каньон Окаце (муниципалитет Хони, село Бангвети) — ущелье, которое река вырезала в известняке на глубину до 50-70 метров, а туристическую инфраструктуру здесь открыли в 2014 году. Главный аттракцион — узкий подвесной металлический мост, нависающий над каньоном на высоте до 140 метров, и смотровая площадка в конце. Важно учитывать: назад тем же путём не возвращаются, после обзорной точки тропа уводит наверх к визит-центру.

Режим работы — с 10:00 до 18:30, билет стоит 25 лари (около 720 рублей). В восьми километрах — многоярусный водопад Кинчха: три каскада и природный "амфитеатр" из белых скал, прогулка по тропе занимает около 45 минут. Летом доступ обычно с 10:00 до 00:00, билет — 20 лари, а для любителей адреналина есть зип-лайн длиной около 650 метров (четверг-воскресенье, 10:00-18:00, 50 лари).

Мост на Цхенисцкали и чурчхела "Гордули"

По пути из Цхалтубо к Окаце можно сделать короткую остановку у старого моста через бурную реку Цхенисцкали — место не "раскрученное", но очень фотогеничное и спокойное. Дальше, в селе Зеда Горди, работает фабрика "Гордули", где делают чурчхелу и сладости без добавления сахара и красителей.

Здесь проводят бесплатный мастер-класс на русском: показывают технологию, дают попробовать и объясняют, как выбирать и хранить продукт; готовая чурчхела обычно сушится около трёх дней, поэтому за результатом нужно будет заехать ещё раз.

Мартвильский каньон

Если есть лишний час в дороге, маршрут часто расширяют Мартвильским каньоном на границе Имеретии и Самегрело-Верхней Сванетии. Здесь нет резких подъёмов, а программа строится вокруг коротких троп и лодочной прогулки по спокойной реке: лодки вмещают до шести человек, выдают жилеты, а иногда пассажирам дают весло.

Каньон открыт с 10:00 до 23:00: вход — 17,25 лари (около 500 рублей), лодка — 20 лари.

Гелатский монастырь

Отдельного дня заслуживает Гелати — монастырь в 16 км к востоку от Кутаиси, один из символов грузинского Золотого века. Комплекс начали строить в 1106 году как академию, а сегодня сюда едут ради фресок и мозаик, включая знаменитое изображение Богородицы XII века.

Монастырь открыт с 9:00 до 19:00, при этом в последние годы продолжается реставрация под контролем ЮНЕСКО, поэтому вход в главный храм может быть ограничен.

В Имеретию чаще всего приезжают в мае, июне и сентябре: в конце весны и начале лета тепло и зелено, а осенью держится комфортная температура и начинается виноградный сезон. Чтобы успеть увидеть каньоны без толп, лучше планировать визиты на первую половину дня и закладывать время на дорогу между точками — она здесь съедает не меньше впечатлений, чем сами места.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Одна ошибка — и рамен разочарует: что важно знать перед первой миской в Токио 01.02.2026 в 18:15

Погрузитесь в мир рамена в Токио и откройте для себя тайны его приготовления и разнообразия вкусов.

Читать полностью » Японию невозможно объехать за раз — 5 маршрутов, которые собирают страну в цельное путешествие 01.02.2026 в 12:56

Выберите "позвоночник" — мегаполисы, горы или острова — и стройте логистику так, чтобы переезды стали частью удовольствия, а не утомлением, и оставьте время для неожиданных открытий.

Читать полностью » Туристы бегут на перекрёсток Сибуи, но самое неожиданное ждёт в стороне: многие проходят мимо 01.02.2026 в 2:25

Практический гид по Сибуе: сколько стоит типичный день, как передвигаться от Scramble к Мэйдзи и где найти бесплатные и неожиданные впечатления.

Читать полностью » Три места в Греции собирают идеальную перезагрузку — меньше витринности, больше воды и тишины 31.01.2026 в 18:40

Когда хочется Греции без толпы: три направления — Серифос, южный Ретимно и Куфонисия — где пляжи остаются дикими, ночи тихие, а дороги ведут к настоящему.

Читать полностью » Хайнань стал зимней дачей россиян — популярность изменила курорт до неузнаваемости 31.01.2026 в 18:06

Турпоток из России на Хайнань побил исторический рекорд. Курорт манит климатом и прямыми рейсами, но растущая популярность меняет впечатления от отдыха.

Читать полностью » Золото выходит из витрин и ложится под ноги: Дубай готовит проект, которого мир ещё не видел 31.01.2026 в 17:58

В Дубае планируют построить первую в мире улицу, вымощенную настоящим золотом. Проект станет частью ювелирного квартала и уже вызвал интерес туристов.

Читать полностью » Пирамиды — лишь начало: Египет открывается иначе, если собрать маршрут правильно 31.01.2026 в 17:30

Полезный маршрут по Египту: как за одну поездку совместить Каир, Луксор и пляжи с рифами, не перегрузив переездами, с советами по визе, сезону и таймингу.

Читать полностью » Прямых рейсов нет, а отдых есть: туры на греческие острова запускают через Турцию 31.01.2026 в 13:26

Россияне летом 2026 возвращаются на Кос и Родос через Турцию: паромы из Бодрума и Мармариса, простые стыковки, визовая поддержка и туры Ambotis в продаже.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Один ролик — десятки проблем: как липкий валик превращает уборку в диверсию
Питомцы
Домашняя птица внезапно замолкает или кричит — тревога может маскироваться под "странности"
Недвижимость
Зимняя покраска держится годами — если сделать одну подготовку, которую все пропускают
Наука
Полюса Юпитера и Сатурна живут по разным законам: расчёты связали штормы с тем, что скрыто под облаками
Недвижимость
Прихожая ворует ощущение уюта с порога: вещи, которые незаметно превращают вход в склад
Питомцы
Эти звуки под водой никто не воспринимал всерьёз — оказалось, рыбы так общаются постоянно
Еда
Печенье за 10 минут собирается без замеса — получается рассыпчатым и "песочным"
Наука
Вселенная перед глазами: неожиданный эффект планетария
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet