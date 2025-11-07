Кусты ушли под нож — и вернулись сильнее: секрет ремонтантной малины, о котором молчат новички
Осень — время, когда садоводы подводят итоги сезона и готовят растения к зиме. Малина, любимая многими за сладкий аромат и урожайность, требует особого подхода. Оказывается, способ обрезки зависит от её сорта и климата региона. Как правильно ухаживать за малиной в северных районах России, рассказал кандидат сельскохозяйственных наук, селекционер Андрей Седов.
Почему малину стоит косить под корень
Осенняя обрезка малины — не просто косметическая процедура. Она помогает растению восстановиться, избавиться от вредителей и подготовиться к следующему сезону. Однако, как поясняет специалист, не все сорта нуждаются в одинаковом уходе.
"Для ремонтантных сортов это рекомендуемый приём. Смело скашивать, замульчировать перегнойчиком вот это всё дело. И весной отрастают побеги. Они растут всё лето. И сейчас вот как раз они начинают цвести, давать урожай, тем хорошо, что они уходят от вредителей. Потому что сейчас все вредители уже ушли на покой. Малина чистенькая", — советует садоводам специалист по сельскому хозяйству Андрей Седов.
Ремонтантная малина отличается тем, что плодоносит на побегах текущего года. Поэтому полное скашивание куста под корень позволяет получить более мощные и здоровые новые ветви весной. При этом урожай получается обильным и чистым — без личинок и гнили.
В обычных сортах, напротив, плоды появляются на двухлетних побегах, и обрезка под корень приведёт к потере урожая на следующий год.
Сравнение
|Тип сорта
|Когда плодоносит
|Нужно ли косить под корень
|Особенности ухода
|Ремонтантная малина
|На побегах текущего года
|Да, осенью после сбора урожая
|Даёт чистый урожай, меньше вредителей
|Обычная (двулетняя) малина
|На побегах прошлого года
|Нет
|Требует частичной обрезки и пригибания к земле
|Гибридные сорта
|На побегах обоих типов
|По ситуации
|Можно регулировать в зависимости от климата
Советы шаг за шагом
-
Определите сорт. Прежде чем приступить к обрезке, уточните, ремонтантная ли ваша малина.
-
Подготовьте инструменты. Нужны острый секатор, перчатки и мешок для побегов.
-
Скашивайте полностью. Для ремонтантных сортов срежьте побеги под основание, оставив не более 2 см от земли.
-
Замульчируйте. После скашивания засыпьте грядку перегноем, торфом или компостом — это защитит почву от промерзания.
-
Уберите растительные остатки. Они могут содержать споры грибков и личинки вредителей.
-
Весной прорыхлите почву. После таяния снега обеспечьте доступ кислорода к корням.
-
Подкормите удобрениями. Органические смеси помогут растению быстро восстановиться.
Ошибка-последствия-альтернатива
-
Ошибка: обрезать под корень обычную малину.
Последствие: отсутствие урожая в следующем году.
Альтернатива: удалять только старые и слабые побеги.
-
Ошибка: не срезать ремонтантную малину осенью.
Последствие: меньше ягод и больше вредителей.
Альтернатива: скосить под корень, чтобы новые побеги выросли здоровыми.
-
Ошибка: не учитывать климат региона.
Последствие: побеги не успевают вызреть и погибают зимой.
Альтернатива: в северных районах выращивать обычные сорта, а ремонтантные — в теплице или южных областях.
А что если…
А что если не обрезать малину вовсе? Тогда кусты загустятся, снизится вентиляция, а ягоды станут мельче. Кроме того, вредители перезимуют в старых побегах и весной начнут активно размножаться.
"Ремонтантные сорта можно и не обрезать. Тогда они будут давать на двухлетних в обычный срок, как бы урожай, потом будут отрастать однолетние побеги, на них будет урожайчик какой-то, но в сумме он будет, наверное, всё-таки меньше, чем если их скашивать целиком и получать урожай", — предупредил учёный Андрей Седов.
То есть урожай возможен, но будет меньше по количеству и качеству.
Плюсы и минусы
|Подход
|Плюсы
|Минусы
|Полная обрезка ремонтантных сортов
|Чистый урожай, меньше вредителей
|Потеря части побегов
|Частичная обрезка обычных сортов
|Сохраняется урожай следующего года
|Требует больше ухода
|Отсутствие обрезки
|Экономия времени
|Загущение, болезни, снижение урожайности
FAQ
Как узнать, ремонтантная у меня малина или нет?
Если ягоды появляются на побегах текущего года, значит, сорт ремонтантный.
Когда проводить обрезку?
Лучше всего — в конце октября или начале ноября, когда температура стабильно ниже +5 °C.
Нужно ли укрывать малину после скашивания?
Да, особенно в северных районах. Мульчируйте почву перегноем, соломой или торфом.
Что делать с обрезанными побегами?
Лучше их сжечь или вынести за пределы участка, чтобы не оставлять вредителей.
Можно ли совмещать ремонтантную и обычную малину?
Да, но важно высаживать их отдельно и ухаживать по разным схемам.
Мифы и правда
-
Миф: ремонтантную малину нельзя срезать под корень — она погибнет.
Правда: наоборот, полная обрезка помогает ей омолаживаться и даёт лучший урожай.
-
Миф: северный климат подходит для любых сортов малины.
Правда: ремонтантные сорта не успевают созреть в регионах с коротким летом.
-
Миф: если не обрезать малину, она даст больше ягод.
Правда: старые побеги тормозят рост новых, и урожай снижается.
Исторический контекст
Малина известна на Руси с XI века. Её выращивали в монастырских садах, а позже — на княжеских дворах. Первые ремонтантные сорта появились только в XIX веке благодаря селекционной работе. В советское время малина стала символом домашнего сада, а сегодня российские агрономы продолжают выводить сорта, устойчивые к холоду и болезням.
"В северных регионах, совсем северных регионах, возможно, не хватит тепла, чтобы за один год вырос побег, заложил цветки и малина эта созрела. Широта Москвы, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Кострома, вот севернее туда, вряд ли, наверное. Это должны быть обычные сорта малины", — посоветовал эксперт Андрей Седов.
Такой подход помогает садоводам выбрать подходящие виды растений и избежать напрасных потерь урожая.
Три интересных факта
-
Первое упоминание о малине встречается в летописях XI века — её выращивали в саду Юрия Долгорукого.
-
На планете существует более 200 видов малины, но в России распространено около 15.
-
Ремонтантные сорта способны давать урожай до самых заморозков, если лето тёплое и солнечное.
