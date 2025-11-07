Кусты ушли под нож — и вернулись сильнее: секрет ремонтантной малины, о котором молчат новички

Осень — время, когда садоводы подводят итоги сезона и готовят растения к зиме. Малина, любимая многими за сладкий аромат и урожайность, требует особого подхода. Оказывается, способ обрезки зависит от её сорта и климата региона. Как правильно ухаживать за малиной в северных районах России, рассказал кандидат сельскохозяйственных наук, селекционер Андрей Седов.

Почему малину стоит косить под корень

Осенняя обрезка малины — не просто косметическая процедура. Она помогает растению восстановиться, избавиться от вредителей и подготовиться к следующему сезону. Однако, как поясняет специалист, не все сорта нуждаются в одинаковом уходе.

"Для ремонтантных сортов это рекомендуемый приём. Смело скашивать, замульчировать перегнойчиком вот это всё дело. И весной отрастают побеги. Они растут всё лето. И сейчас вот как раз они начинают цвести, давать урожай, тем хорошо, что они уходят от вредителей. Потому что сейчас все вредители уже ушли на покой. Малина чистенькая", — советует садоводам специалист по сельскому хозяйству Андрей Седов.

Ремонтантная малина отличается тем, что плодоносит на побегах текущего года. Поэтому полное скашивание куста под корень позволяет получить более мощные и здоровые новые ветви весной. При этом урожай получается обильным и чистым — без личинок и гнили.

В обычных сортах, напротив, плоды появляются на двухлетних побегах, и обрезка под корень приведёт к потере урожая на следующий год.

Сравнение

Тип сорта Когда плодоносит Нужно ли косить под корень Особенности ухода Ремонтантная малина На побегах текущего года Да, осенью после сбора урожая Даёт чистый урожай, меньше вредителей Обычная (двулетняя) малина На побегах прошлого года Нет Требует частичной обрезки и пригибания к земле Гибридные сорта На побегах обоих типов По ситуации Можно регулировать в зависимости от климата

Советы шаг за шагом

Определите сорт. Прежде чем приступить к обрезке, уточните, ремонтантная ли ваша малина. Подготовьте инструменты. Нужны острый секатор, перчатки и мешок для побегов. Скашивайте полностью. Для ремонтантных сортов срежьте побеги под основание, оставив не более 2 см от земли. Замульчируйте. После скашивания засыпьте грядку перегноем, торфом или компостом — это защитит почву от промерзания. Уберите растительные остатки. Они могут содержать споры грибков и личинки вредителей. Весной прорыхлите почву. После таяния снега обеспечьте доступ кислорода к корням. Подкормите удобрениями. Органические смеси помогут растению быстро восстановиться.

Ошибка-последствия-альтернатива

Ошибка: обрезать под корень обычную малину.

Последствие: отсутствие урожая в следующем году.

Альтернатива: удалять только старые и слабые побеги. Ошибка: не срезать ремонтантную малину осенью.

Последствие: меньше ягод и больше вредителей.

Альтернатива: скосить под корень, чтобы новые побеги выросли здоровыми. Ошибка: не учитывать климат региона.

Последствие: побеги не успевают вызреть и погибают зимой.

Альтернатива: в северных районах выращивать обычные сорта, а ремонтантные — в теплице или южных областях.

А что если…

А что если не обрезать малину вовсе? Тогда кусты загустятся, снизится вентиляция, а ягоды станут мельче. Кроме того, вредители перезимуют в старых побегах и весной начнут активно размножаться.

"Ремонтантные сорта можно и не обрезать. Тогда они будут давать на двухлетних в обычный срок, как бы урожай, потом будут отрастать однолетние побеги, на них будет урожайчик какой-то, но в сумме он будет, наверное, всё-таки меньше, чем если их скашивать целиком и получать урожай", — предупредил учёный Андрей Седов.

То есть урожай возможен, но будет меньше по количеству и качеству.

Плюсы и минусы

Подход Плюсы Минусы Полная обрезка ремонтантных сортов Чистый урожай, меньше вредителей Потеря части побегов Частичная обрезка обычных сортов Сохраняется урожай следующего года Требует больше ухода Отсутствие обрезки Экономия времени Загущение, болезни, снижение урожайности

FAQ

Как узнать, ремонтантная у меня малина или нет?

Если ягоды появляются на побегах текущего года, значит, сорт ремонтантный.

Когда проводить обрезку?

Лучше всего — в конце октября или начале ноября, когда температура стабильно ниже +5 °C.

Нужно ли укрывать малину после скашивания?

Да, особенно в северных районах. Мульчируйте почву перегноем, соломой или торфом.

Что делать с обрезанными побегами?

Лучше их сжечь или вынести за пределы участка, чтобы не оставлять вредителей.

Можно ли совмещать ремонтантную и обычную малину?

Да, но важно высаживать их отдельно и ухаживать по разным схемам.

Мифы и правда

Миф: ремонтантную малину нельзя срезать под корень — она погибнет.

Правда: наоборот, полная обрезка помогает ей омолаживаться и даёт лучший урожай. Миф: северный климат подходит для любых сортов малины.

Правда: ремонтантные сорта не успевают созреть в регионах с коротким летом. Миф: если не обрезать малину, она даст больше ягод.

Правда: старые побеги тормозят рост новых, и урожай снижается.

Исторический контекст

Малина известна на Руси с XI века. Её выращивали в монастырских садах, а позже — на княжеских дворах. Первые ремонтантные сорта появились только в XIX веке благодаря селекционной работе. В советское время малина стала символом домашнего сада, а сегодня российские агрономы продолжают выводить сорта, устойчивые к холоду и болезням.

"В северных регионах, совсем северных регионах, возможно, не хватит тепла, чтобы за один год вырос побег, заложил цветки и малина эта созрела. Широта Москвы, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Кострома, вот севернее туда, вряд ли, наверное. Это должны быть обычные сорта малины", — посоветовал эксперт Андрей Седов.

Такой подход помогает садоводам выбрать подходящие виды растений и избежать напрасных потерь урожая.

Три интересных факта