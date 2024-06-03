В Курской области автомобиль с семьей из трех человек подорвался на неизвестном устройстве. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.
По данным источника, устройство находилось в пакете на трассе между селом Козино и поселком Крупец. Среди пассажиров взорвавшегося автомобиля был также 15-летний подросток.
В результате взрыва автомобиль был уничтожен, но находившиеся внутри люди выжили. Все члены семьи получили ожоги, рваные раны и осколочные ранения. Пострадавших доставили в Рыльскую больницу. Информации об их состоянии нет.
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Фото: Flickr/Николас А. Тонелли (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).
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