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В России семья в автомобиле подорвалась на неизвестном устройстве
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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 11:56

В России семья в автомобиле подорвалась на неизвестном устройстве

В Курской области автомобиль с семьей из трех человек подорвался на неизвестном устройстве. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

По данным источника, устройство находилось в пакете на трассе между селом Козино и поселком Крупец. Среди пассажиров взорвавшегося автомобиля был также 15-летний подросток.

В результате взрыва автомобиль был уничтожен, но находившиеся внутри люди выжили. Все члены семьи получили ожоги, рваные раны и осколочные ранения. Пострадавших доставили в Рыльскую больницу. Информации об их состоянии нет.

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Фото: Flickr/Николас А. Тонелли (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).

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