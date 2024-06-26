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В Курске 11 человек отравились морепродуктами в суши-баре
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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 10:29

В Курске 11 человек отравились морепродуктами в суши-баре

В Курске Роспотребнадзор начал расследование массового отравления после того, как у 11 посетителей суши-бара "Sushi King" на улице Студенческой была выявлена острая кишечная инфекция.

"Пострадавшие ели блюда из рыбы и морепродуктов в сливочном соусе", - сообщили в ведомстве.

Санитарные инспекторы посетили заведение, взяли пробы готовой продукции и сырья, а также обследовали персонал и объект на предмет санитарного состояния.

Работа суши-бара приостановлена, материалы переданы в суд.

Фото: Freepik.

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