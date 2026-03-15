Передача ключей новым жильцам
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 20:49

Собственный угол стал роскошью: аренда жилья в Кургане показала резкий скачок цен

В начале 2026 года рынок долгосрочной аренды жилья в Кургане продемонстрировал скачок цен, составивший 18% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость найма квартиры достигла отметки в 22 тысячи рублей. Основным двигателем этой динамики стала недоступность ипотечного кредитования, из-за чего многие горожане вынужденно переориентировались на съем. Дефицит качественных предложений в сочетании с перетоком жилья в сектор посуточной аренды задает восходящий тренд для стоимости квадратных метров в долгосрочной перспективе.

Ценовая динамика и структура спроса

Рост арендных ставок затронул практически все типы городского жилья, но наиболее остро ощущается в сегменте малогабаритных квартир. За студии и привычные "однушки" арендаторы теперь платят до 22 тысяч рублей ежемесячно. Эксперты отмечают, что рынок полностью подстроился под текущие реалии, в которых доступность собственных квадратных метров через ипотеку стала крайне ограниченной.

Крупногабаритные объекты дорожают чуть медленнее, но также следуют общему тренду. За двухкомнатные квартиры просят около 30 тысяч рублей, что на 15% дороже прошлогодних значений, а стоимость найма "трешек" стартует от 35 тысяч рублей. Подобная динамика цен наглядно отражает общее состояние экономики недвижимости в текущем периоде.

Наиболее привлекательные лоты с качественным ремонтом и расположением в новых домах исчезают из баз объявлений за считанные дни. Высокая скорость экспозиции таких предложений говорит об остром дефиците качественного фонда. Арендаторы вынуждены конкурировать за лучшие варианты, что также косвенно подталкивает владельцев к увеличению ценников.

Влияние посуточной аренды и коммунальных платежей

За минувшую зиму активность в сегменте посуточной аренды выросла на 14%, достигнув средней цены в 2 470 рублей за сутки. Этот спрос становится серьезным конкурентом для долгосрочного рынка, так как многие собственники переводят свои активы в более доходный краткосрочный формат. В итоге количество вариантов для тех, кто ищет жилье для постоянного проживания, закономерно сокращается.

"Рынок долгосрочной аренды адаптировался к высокой стоимости ипотеки, что удерживает спрос на высоком уровне. В начале 2026 года средние ставки на студии и однокомнатные квартиры достигли 19 000 — 22 000 рублей, что на 18% выше показателей прошлого года. Параллельно мы видим, как смещаются приоритеты владельцев жилья в сторону посуточных форматов, что создает дополнительное напряжение в жилищном секторе. Жилищный фонд города требует комплексного подхода, так как баланс между спросом и предложением сейчас крайне хрупок"

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Структура расходов арендатора также претерпела изменения, став более прозрачной и затратной. В девяти из десяти случаев теперь стандартной практикой является полная оплата коммунальных услуг арендатором сверх фиксированной арендной платы. Таким образом, реальная финансовая нагрузка на нанимателей увеличивается еще заметнее, чем показывают "чистые" цифры статистики.

География цен и прогнозы на будущее

Наиболее дорогостоящим районом для проживания традиционно остается Центр, где спрос подогревается за счет командированных сотрудников. В Заозерном, который пользуется стабильным интересом у молодых семей, ценники колеблются в диапазоне 18-23 тысяч рублей. Районы Энергетики и Рябково остаются самыми доступными локациями с диапазоном 15-17 тысяч рублей, однако здесь часто предлагается жилье, нуждающееся в обновлении.

Специалисты рынка недвижимости настроены на сохранение текущей динамики в ближайшие месяцы. Согласно экспертным оценкам, до лета 2026 года арендные ставки могут подрасти еще на 5-7% от текущего уровня. Это связано с сохранением факторов, ограничивающих покупательскую способность населения на рынке первичного и вторичного жилья.

Ситуация на рынке аренды фактически отражает общие макроэкономические тренды, через которые проходят российские регионы. Без изменения политики в сфере жилищного кредитования рассчитывать на стабилизацию или снижение цен в ближайшей перспективе не приходится. Арендаторы в Кургане остаются заложниками сложившейся экономической конъюнктуры.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

