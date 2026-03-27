Кошельки зауральцев потяжелели: в Курганской области утвердили весеннюю индексацию пособий

С 1 апреля 2026 года в Курганской области увеличится размер пенсий по государственному обеспечению, включая социальные выплаты. Масштабная индексация на 6,8% затронет интересы 29 тысяч местных жителей, 26 тысяч из которых получают социальные пенсионные выплаты. Перерасчет пройдет в автоматическом режиме, поэтому обращаться в профильные ведомства с заявлениями не требуется. Выплаты будут начислены по стандартному графику уже в ближайший месяц.

Кого затронет индексация

Предстоящее повышение касается достаточно широкого круга лиц, получающих государственные пособия. В список включены участники Великой Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда. Кроме того, корректировка размера выплат затронет военнослужащих, проходивших службу по призыву, радиационно пострадавших граждан, а также летчиков-испытателей и космонавтов.

Значительная часть тех, кому положена прибавка, — получатели социальной пенсии. В Курганской области их насчитывается более 26 тысяч человек. Среднее увеличение суммы составит около тысячи рублей, что станет ощутимым подспорьем для бюджета семей, зависящих от государственной поддержки.

"Регулярная индексация выплат отражает системный подход к поддержке наиболее уязвимых категорий населения в нашем регионе. Социальная стабильность напрямую зависит от своевременности таких мер и прозрачности механизмов их реализации. Важно, что все процессы проходят дистанционно, избавляя граждан от бюрократических сложностей. Опыт показывает, что автоматизация подобных процедур значительно повышает доверие жителей к государственным институтам". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Особенности начисления средств

В текущем году это уже третье по счету повышение пенсионных выплат для зауральцев. Ранее, в январе, корректировке подверглись страховые пенсии, а в феврале проиндексировали ежемесячные денежные выплаты и расширенный набор соцуслуг. Такая поэтапная работа позволяет поэтапно адаптировать социальные стандарты к актуальной экономической ситуации.

Специалисты Отделения Социального фонда подчеркивают: процесс перерасчета проходит без участия получателей. Никаких дополнительных заявлений или визитов в клиентские службы не требуется. Все необходимые операции уже заложены в алгоритмы внутренней информационной системы регионального ведомства.

График поступления денег

Средства начнут поступать на банковские карты граждан согласно привычному графику 13 и 23 апреля. Те, кто привык получать пособия через почтовые отделения, смогут забрать их в период с 3 по 25 число месяца. Конкретная дата выдачи будет зависеть от режима работы почтового отделения, обслуживающего адрес получателя.