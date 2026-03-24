Техника в тесном пространстве: курганский завод запустил серийную сборку мощных погрузчиков

В Кургане "Курганский завод дорожных машин" официально запустил серийное производство мини-погрузчиков "Термит-1000". Проект реализован при активной поддержке регионального правительства под руководством губернатора Вадима Шумкова в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Новая техника стала очередным этапом масштабной программы импортозамещения, которую предприятие активно внедряет с 2020 года. Инвестиции позволили расширить мощности завода, создать дополнительные рабочие места и укрепить позиции местных производителей на внутреннем рынке.

Технологический прорыв и импортозамещение

Курганское предприятие продолжает укреплять статус одного из ключевых игроков в секторе дорожно-строительной техники. Завод последовательно замещает импортные аналоги, запуская в серию собственные разработки, которые уже успешно экспортируются за пределы страны. С начала текущего десятилетия производственная линейка пополнилась пятью новыми видами специализированных машин, включая дорожные пылесосы и универсальные коммунальные комплексы.

Запуск производства "Термит-1000" стал логическим итогом инвестиционной программы, рассчитанной на высокотехнологичное оснащение цехов. Модернизация позволила предприятию не только нарастить объемы выпуска, но и значительно повысить качественные показатели изделий. Использование передовых решений в сборке гарантирует долговечность техники в условиях интенсивной эксплуатации на российских дорогах.

Акцент на собственные конструкторские решения позволяет заводу предлагать рынку машины, адаптированные под конкретные запросы коммунальных и строительных служб. В условиях меняющейся конъюнктуры рынка такая гибкость становится основным конкурентным преимуществом компании. Высокие объемы экспорта подтверждают востребованность курганских разработок за пределами региона.

Особенности модели "Термит-1000"

Фронтальный мини-погрузчик с бортовым поворотом разработан как универсальный инструмент для работы в условиях плотной городской застройки. Габариты машины позволяют ей эффективно и маневренно выполнять задачи там, где доступ для крупногабаритной техники затруднен. Дизайн и эргономика устройства ориентированы на максимальную производительность в самых разных сферах — от сельского хозяйства до масштабного благоустройства территорий.

Инженеры сделали ставку на надежность силового агрегата и экономичность в повседневном использовании. Низкий расход топлива в сочетании с простотой технического обслуживания делают "Термит-1000" привлекательным решением для бизнеса и муниципальных заказчиков. Погрузчик комплектуется широким спектром навесного оборудования, что радикально расширяет функционал одной единицы техники.

"Реализация таких проектов в регионах напрямую стимулирует обновление парка коммунальной техники и развитие инфраструктуры. Когда местный производитель получает доступ к лизинговым инструментам и субсидиям, это дает толчок для роста всей промышленной экосистемы. Успех курганского завода доказывает эффективность адресной поддержки предпринимательства. Очевидно, что фокус на создание собственной высокотехнологичной базы — это единственно верный путь к долгосрочной стабильности территорий". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Инвестиции и развитие экономики региона

Поддержка проекта со стороны государства включала серьезные финансовые механизмы, в том числе помощь в возмещении первоначальных взносов по договорам лизинга. Такие меры позволяют промышленникам быстрее обновлять станочный парк и внедрять инновации, не отвлекая значительные средства из оборота. В ходе проекта на заводе было установлено 15 единиц современного высокотехнологичного оборудования.

Масштабирование производства положительно отразилось на рынке труда города. Расширение производственной базы потребовало привлечения дополнительных специалистов и привело к созданию 52 новых рабочих мест. Это существенный вклад в социальное благополучие региона, демонстрирующий прямой эффект от реализации государственных национальных проектов.

Стратегия, выбранная курганским предприятием, подчеркивает системность подхода к развитию бизнеса. Получение квалифицированной поддержки на этапах от запуска идеи до серийного выпуска позволяет превращать локальные производства в конкурентоспособные центры компетенций. Подобные кейсы формируют надежный фундамент для устойчивого экономического роста региона в ближайшие годы.