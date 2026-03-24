Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Курган
© Own work by Юрий Д.К. is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license
Главная / Уральский федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 14:59

Техника в тесном пространстве: курганский завод запустил серийную сборку мощных погрузчиков

В Кургане "Курганский завод дорожных машин" официально запустил серийное производство мини-погрузчиков "Термит-1000". Проект реализован при активной поддержке регионального правительства под руководством губернатора Вадима Шумкова в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Новая техника стала очередным этапом масштабной программы импортозамещения, которую предприятие активно внедряет с 2020 года. Инвестиции позволили расширить мощности завода, создать дополнительные рабочие места и укрепить позиции местных производителей на внутреннем рынке.

Технологический прорыв и импортозамещение

Курганское предприятие продолжает укреплять статус одного из ключевых игроков в секторе дорожно-строительной техники. Завод последовательно замещает импортные аналоги, запуская в серию собственные разработки, которые уже успешно экспортируются за пределы страны. С начала текущего десятилетия производственная линейка пополнилась пятью новыми видами специализированных машин, включая дорожные пылесосы и универсальные коммунальные комплексы.

Запуск производства "Термит-1000" стал логическим итогом инвестиционной программы, рассчитанной на высокотехнологичное оснащение цехов. Модернизация позволила предприятию не только нарастить объемы выпуска, но и значительно повысить качественные показатели изделий. Использование передовых решений в сборке гарантирует долговечность техники в условиях интенсивной эксплуатации на российских дорогах.

Акцент на собственные конструкторские решения позволяет заводу предлагать рынку машины, адаптированные под конкретные запросы коммунальных и строительных служб. В условиях меняющейся конъюнктуры рынка такая гибкость становится основным конкурентным преимуществом компании. Высокие объемы экспорта подтверждают востребованность курганских разработок за пределами региона.

Особенности модели "Термит-1000"

Фронтальный мини-погрузчик с бортовым поворотом разработан как универсальный инструмент для работы в условиях плотной городской застройки. Габариты машины позволяют ей эффективно и маневренно выполнять задачи там, где доступ для крупногабаритной техники затруднен. Дизайн и эргономика устройства ориентированы на максимальную производительность в самых разных сферах — от сельского хозяйства до масштабного благоустройства территорий.

Инженеры сделали ставку на надежность силового агрегата и экономичность в повседневном использовании. Низкий расход топлива в сочетании с простотой технического обслуживания делают "Термит-1000" привлекательным решением для бизнеса и муниципальных заказчиков. Погрузчик комплектуется широким спектром навесного оборудования, что радикально расширяет функционал одной единицы техники.

"Реализация таких проектов в регионах напрямую стимулирует обновление парка коммунальной техники и развитие инфраструктуры. Когда местный производитель получает доступ к лизинговым инструментам и субсидиям, это дает толчок для роста всей промышленной экосистемы. Успех курганского завода доказывает эффективность адресной поддержки предпринимательства. Очевидно, что фокус на создание собственной высокотехнологичной базы — это единственно верный путь к долгосрочной стабильности территорий".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Инвестиции и развитие экономики региона

Поддержка проекта со стороны государства включала серьезные финансовые механизмы, в том числе помощь в возмещении первоначальных взносов по договорам лизинга. Такие меры позволяют промышленникам быстрее обновлять станочный парк и внедрять инновации, не отвлекая значительные средства из оборота. В ходе проекта на заводе было установлено 15 единиц современного высокотехнологичного оборудования.

Масштабирование производства положительно отразилось на рынке труда города. Расширение производственной базы потребовало привлечения дополнительных специалистов и привело к созданию 52 новых рабочих мест. Это существенный вклад в социальное благополучие региона, демонстрирующий прямой эффект от реализации государственных национальных проектов.

Стратегия, выбранная курганским предприятием, подчеркивает системность подхода к развитию бизнеса. Получение квалифицированной поддержки на этапах от запуска идеи до серийного выпуска позволяет превращать локальные производства в конкурентоспособные центры компетенций. Подобные кейсы формируют надежный фундамент для устойчивого экономического роста региона в ближайшие годы.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Миссия выполнима за два месяца: скорость найма в Югре обогнала все ожидания экспертов 21.03.2026 в 17:25

Северный регион продемонстрировал аномальную устойчивость рынка труда, опередив большинство субъектов страны по темпам найма новых сотрудников в этом году.

Читать полностью » Музыка вечности в бетонных стенах: Екатеринбург готовится к неделе больших культурных открытий 21.03.2026 в 17:22

С 21 по 27 марта в Екатеринбурге развернется масштабный марафон событий, объединяющий музыку, кино и историю, способный изменить представление о досуге.

Читать полностью » Турбулентность на рынке труда: губернатор Курганской области предлагает инновационные решения проблемы 20.03.2026 в 13:37

Губернатор Курганской области настаивает на внутреннем развитии кадрового потенциала, а не на миграции. Узнайте, как это повлияет на регион.

Читать полностью » Чемоданное настроение по расписанию: аэропорт Кургана раскрыл план полетов на будущий сезон 20.03.2026 в 13:35

Жители области уже могут начинать планировать свои поездки, ориентируясь на обновленную сетку вылетов и более гибкие условия для перелетов этим летом.

Читать полностью » Сердце города замирает: жизнь в центре Челябинска изменится из-за масштабной стройки 20.03.2026 в 13:32

В историческом квартале Челябинска меняются правила игры для всех водителей, что затронет привычные маршруты горожан на ближайшие несколько лет.

Читать полностью » Поводы выдержать зиму: смена резины на летнюю в Тюмени может привести к опасным последствиям 20.03.2026 в 13:27

Неопределённая весна Тюмени ставит автовладельцев перед сложным выбором: когда заменять шины.

Читать полностью » День Победы на пороге: ветераны Тюменской области готовятся получить единовременные выплаты от региона 20.03.2026 в 13:24

В Тюменской области начинается выдача единовременных выплат ветеранам, подготовленным к Дню Победы, чтобы поддержать тех, кто поддержал страну в трудные времена.

Читать полностью » Суровый край снимает маску: южноуральские озера и горы готовят громкую премьеру для всей страны 19.03.2026 в 13:52

На крупнейшей отраслевой площадке представители Южного Урала показали, чем планируют удивлять искушенных путешественников.

Читать полностью »

Новости
ПФО
Технологии против реальности: какой сектор экономики диктует правила выживания в Чувашии
ПФО
Без лишних бумаг и ожиданий: в Чувашии изменили порядок начисления выплат ветеранам аварии
ПФО
Деньги на старт: ульяновское ноу-хау помогает сотням семей обрести источник дохода
ПФО
Доступного жилья почти нет: в Казани предложение по семейной ипотеке рухнуло до рекордных процентов
ЦФО
Мир без курьеров наступит завтра: по тротуарам Подмосковья скоро поедут автономные роботы
Наука
Океан молчал миллионы лет: под толщей воды обнаружили конструкцию невероятных масштабов
ЦФО
Кулинарные открытия: китайские туристы открывают для себя традиционную русскую кухню в Москве
ПФО
Тайны под ногами: археологи вскрыли древний некрополь в самом сердце Нижегородского кремля
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet