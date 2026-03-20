Турбулентность на рынке труда: губернатор Курганской области предлагает инновационные решения проблемы

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем телеграм-канале обозначил позицию региона по вопросу преодоления нехватки работников. Глава субъекта настаивает на том, что дефицит трудовых ресурсов не следует восполнять за счет привлечения мигрантов. По мнению руководителя, существуют внутренние резервы для адаптации рынка труда, включая реформу профессионального образования, автоматизацию промышленных процессов и вовлечение самозанятого населения в официальный сектор экономики.

Эффективность профессионального образования

Основным инструментом борьбы с кадровым голодом губернатор определил настройку системы подготовки специалистов. В среднем по стране менее 60% выпускников профильных учебных заведений устраиваются на работу по специальности, что указывает на низкую эффективность текущих программ обучения. В Курганской области данный показатель уже достиг отметки 80% благодаря усиленной работе учебных заведений с реальными работодателями.

Регион удерживает одну из лидирующих позиций в России по доле бюджетных мест в техникумах и колледжах, ориентированных на технические дисциплины. Этот факт подтвердила заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова в ходе профильного совещания. Встреча была посвящена вопросам кадрового обеспечения социальной сферы и экономики, а также адаптации рынка ко всем современным технологическим вызовам.

"Региональное управление сегодня требует особого внимания к связке образовательного процесса и запросов местных производств. Когда мы видим, что процент трудоустройства по профилю растет, это говорит о грамотном планировании и тесной коммуникации между властью и бизнесом. Ставка на собственные кадры всегда дает более устойчивый социально-экономический результат, чем внешние заимствования рабочей силы. Важно развивать инфраструктуру так, чтобы выпускники оставались работать внутри региона" Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Дисбаланс на рынке труда

Вадим Шумков подчеркнул наличие существенных перекосов в структуре занятости среди трудоспособного населения страны. На текущий момент почти 15 миллионов граждан официально оформлены как самозанятые, в то время как крупные предприятия, уплачивающие все страховые взносы и налоговые отчисления, испытывают острую потребность в квалифицированных сотрудниках.

Такой разрыв свидетельствует о системных деформациях на рынке. Переориентация части этого значимого кадрового потенциала на производственные площадки могла бы частично нивелировать текущую нехватку персонала. Губернатор полагает, что решение проблемы лежит в области экономической мотивации и упорядочивания сегмента самозанятости, а не в привлечении внешней рабочей силы.

Роботизация вместо миграции

Помимо административных мер, ставка делается на повсеместное внедрение высокотехнологичных решений. Роботизация и автоматизация узлов производственных линий способны кратно увеличить выработку на одного рабочего, снижая зависимость от физического объема привлекаемых людей. Это позволяет предприятиям сохранять рентабельность, даже если на рынке наблюдается дефицит соискателей.

Массовый завоз мигрантов, по словам главы региона, не является оптимальным путем для развития экономики области. Внедрение инноваций в производственный цикл рассматривается как долгосрочная стратегия, закрывающая вопрос нехватки рук без привлечения дополнительных этнических групп. Такой подход направлен на повышение производительности труда как ключевого драйвера экономического роста территории.