водоснабжение
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 20:38

Долговая яма в Кургане расширяется: как невыплаты ставят под угрозу водоснабжение и благоустройство города

В Кургане сложилась критическая ситуация с коммунальными сетями на фоне масштабной задолженности потребителей. На текущий момент общая дебиторская задолженность физических лиц и компаний перед ресурсоснабжающей организацией "Водный Союз" достигла отметки в 460 миллионов рублей. Сумма долга напрямую ограничивает возможности предприятия по содержанию городской инфраструктуры. Ресурсоснабжающая компания заявила о намерении усилить работу по взысканию средств, а также привлечь дополнительное федеральное финансирование для проведения ремонтных работ.

Экономический разрыв и дефицит бюджета

Финансовая устойчивость "Водного Союза" оказалась под угрозой из-за накопившихся долгов. Хотя сумма в 460 миллионов рублей уже зафиксирована в отчетности, сбор этих средств остается сложной задачей для менеджмента. Уровень неплатежей от разных категорий потребителей ставит под вопрос полноценное выполнение ремонтной программы.

В текущем тарифном плане на ремонтную кампанию заложено всего 210 миллионов рублей. Это значительно меньше заявленных потребностей, так как для проведения полноценного цикла восстановительных работ необходимо около 600 миллионов рублей. Подобный разрыв в финансировании вынуждает организацию отдавать приоритет лишь экстренному устранению аварий.

Из-за острого дефицита бюджета компания вынуждена идти на жесткую оптимизацию расходов. В частности, сокращается финансирование плановой перекладки изношенных участков труб и работ по благоустройству территории после проведения аварийных раскопок.

"Ситуация с платежной дисциплиной напрямую отражается на стабильности городского жизнеобеспечения. Когда бюджет ремонта недополучает почти две трети необходимых ресурсов, ресурсная компания оказывается заложником обстоятельств. Приоритизация только аварийных работ — это лишь временная мера, не решающая проблему изъяна в самой системе управления. Городу необходим системный подход к обновлению коммуникаций при участии всех заинтересованных сторон, включая профильные ведомства".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Критическое состояние водопроводных сетей

Техническое обследование показало крайне высокую степень износа городской инфраструктуры. По данным специалистов "Водного Союза", проблема достигла пугающих масштабов: практически все старые магистрали нуждаются в срочной замене. Это не просто цифры в отчетах, а реальный риск возникновения крупных коммунальных инцидентов.

Статистика по объектам выглядит следующим образом: 69% всех водопроводных сетей в областном центре имеют 100-процентный износ. Ситуация с канализационным хозяйством обстоит еще серьезнее, так как здесь уровень износа достиг критической отметки в 81%. Протяженность таких участков требует колоссальных вложений для предотвращения масштабных утечек и аварий.

Такая степень деградации инженерных активов означает, что сеть работает на пределе своих физических возможностей. Любой скачок давления или нештатная ситуация могут привести к прорывам, которые компания не всегда может оперативно и качественно ликвидировать из-за нехватки бюджета на восстановительное благоустройство.

Стратегия выживания и модернизация

Руководство ресурсоснабжающего предприятия планирует изменить сложившуюся динамику через ужесточение методов работы с должниками. Активизация претензионной деятельности должна позволить вернуть в оборот значительную часть замороженных средств. Однако даже полное погашение долгов не покроет всех потребностей, продиктованных плачевным состоянием сетей.

Основным вектором развития станет участие в профильных федеральных программах поддержки модернизации коммунальной инфраструктуры. Только привлечение бюджетных субсидий даст возможность провести капитальную замену труб вместо точечных латочных ремонтов. Это единственный путь для предотвращения дальнейшего разрушения городской инженерной системы.

Комбинация из более жесткого администрирования платежей и участия в государственных проектах должна стать фундаментом новой стратегии компании. В противном случае, разрыв между реальным состоянием активов и выделяемыми на них средствами приведет к росту числа аварийных ситуаций в будущем.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

