Аэропорт Кургана официально анонсировал график полетов на летний сезон 2026 года, действующий с апреля по октябрь. Авиасообщение охватит ключевые направления, включая Москву, Санкт-Петербург и Сочи, с акцентом на увеличение частоты рейсов в пик отпускного периода. Перевозчики планируют как сохранение устоявшихся маршрутов, так и расширение провозных емкостей на курортных направлениях. Новое расписание вступит в силу поэтапно, начиная с 30 марта.

Акценты на московские рейсы

Столичное направление остается базовым для региональной авиасети. С 30 марта авиакомпания "Икар" на рейсе ТИ-1092 приступает к выполнению утренних полетов в аэропорт Домодедово. График предусматривает вылеты по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам в 07:00.

С приходом майских праздников интенсивность перевозок возрастет. Начиная с 3 мая, к расписанию добавляется воскресный рейс, что обеспечит жителям более комфортные стыковки в конце недели.

Особое внимание уделено периоду летних отпусков. С начала июня и до конца августа перевозчик вводит дополнительные вечерние вылеты по средам и субботам в 17:30, что значительно упрощает планирование деловых и личных поездок для пассажиров.

Направления на Санкт-Петербург и Сочи

Летняя программа полетов заметно расширяет географию путешествий в северную столицу и на черноморское побережье. В Санкт-Петербург первые рейсы запланированы на 3 апреля с частотой дважды в неделю — по средам и воскресеньям. При этом с конца мая и до сентября частота полетов будет дополнительно увеличена, а время вылета составит от 05:35 до 07:00.

Маршрут в Сочи возобновляется в полном объеме с 4 апреля. Полёты по данному направлению будут выполняться по вторникам и субботам, обеспечивая прямую связь с главным курортом страны.

"Расширение маршрутной сети и увеличение частоты рейсов — логичный шаг, направленный на удовлетворение растущего спроса со стороны жителей области. Стабилизация графика полетов и возвращение прямых курортных направлений прямо влияют на мобильность населения в летнее время. Управленческие решения по актуализации расписания помогают сделать воздушные перевозки более доступными и удобными. Мы видим, как обновление программы позволяет эффективнее использовать пропускную способность регионального авиаузла". Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Развитие авиационной инфраструктуры

Помимо изменения частоты вылетов, в текущем сезоне произойдет обновление технической составляющей работы на сочинском направлении. С конца мая эксплуатант планирует замену типов воздушных судов для повышения вместимости.

Наряду с привычными самолетами "Эмбраер-190", на маршрутах в сторону черноморского побережья будут задействованы более вместительные лайнеры "Боинг-737". Данное решение позволит авиакомпании перевезти большее число пассажиров в пиковый период без необходимости открытия новых временных слотов.

Администрация аэропорта отмечает, что актуальное расписание учитывает запрос на гибкость маршрутной сети. Все изменения направлены на минимизацию времени в пути и обеспечение стабильной транспортной доступности удаленных регионов в высокий сезон.