Трактор собирает урожай пшеницы на сельскохозяйственном поле
Трактор собирает урожай пшеницы на сельскохозяйственном поле
© unsplash.com by meriç tuna is licensed under Creative Commons CC0 1.0
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 21:32

Земля кормит по науке: сельские школы готовят места для будущих хозяев бескрайних полей Зауралья

В Курганской области утвержден план развития профильного образования на 2026 год, который предусматривает открытие трех специализированных агротехнологических классов. Соответствующее распоряжение регионального департамента агропромышленного комплекса было официально опубликовано на портале правовой информации. Обучение по новым программам запустят в Мишкинском, Юргамышском и Варгашинском муниципальных округах. Учебные площадки разместят в средних общеобразовательных школах, расположенных в сельской местности.

География проекта

Согласно утвержденному списку, профильные классы появятся в трех образовательных учреждениях. В Мишкинском округе базовой площадкой выбрана школа, расположенная в поселке Мишкино на улице Победы. Это позволит интегрировать аграрное обучение в уже существующую инфраструктуру районного центра.

Второе образовательное пространство откроют в Юргамышском округе. Класс разместят на базе школы, находящейся на улице Свободы в одноименном поселке. Выбор этой локации обусловлен активным запросом местных сельхозпроизводителей на подготовку квалифицированных кадров.

Третьим объектом стала Шастовская средняя общеобразовательная школа в Варгашинском округе. Учебный класс будет функционировать в здании на улице Центральной, что обеспечит доступ к профильному образованию для детей, проживающих непосредственно в селе.

Стратегические цели

Инициатива департамента направлена на укрепление связи между общим образованием и нуждами регионального сектора сельского хозяйства. Программы обучения предполагают углубленное изучение технологий, востребованных в АПК, что становится фундаментом для профессионального самоопределения сельских школьников.

Размещение классов именно в сельских территориях не является случайным решением, а служит инструментом поддержки социально-экономического развития малых поселений. Формирование таких ячеек позволяет удерживать молодежь в аграрном секторе экономики сразу после завершения школьного обучения.

"Создание агротехнологических классов в сельских школах — это важный шаг для интеграции образования и региональной экономики. Такие программы позволяют подросткам уже в школьные годы знакомиться с современными методами ведения хозяйства и цифровыми решениями. Это формирует кадровый резерв, способный оставаться на своей территории и развивать муниципальное производство. Подобные инициативы укрепляют престиж аграрных профессий среди молодежи"

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Ожидаемые результаты

Внедрение агротехнологических дисциплин потребует дооснащения кабинетов профильным оборудованием, соответствующим современным стандартам подготовки. Планируется, что ученики получат базовые навыки проектирования и работы в автоматизированных системах, которые сегодня активно внедряются на фермах и агрокомплексах региона.

По результатам запуска пилотных площадок в 2026 году власти намерены оценить востребованность данных программ среди учащихся и их родителей. В случае успеха проекта география агроклассов может быть расширена на другие муниципальные округа Курганской области.

Реализация проекта полностью лежит в плоскости регионального управления, что подчеркивается статусом документа. Все работы по переоборудованию учебных классов пройдут под контролем профильного департамента АПК в строгом соответствии с графиком, опубликованным в распоряжении.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

