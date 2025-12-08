Курил и не задумывался о здоровье почек — теперь знаю, как отказ от курения улучшил моё состояние

Забота о здоровье почек — это важная часть общего состояния организма. Некоторые повседневные привычки могут серьёзно повлиять на работу почек, ускоряя развитие заболеваний и нарушая их нормальное функционирование. Врач-уролог Сергей Кузнецов рассказывает, какие привычки стоит исключить из повседневной жизни, чтобы поддержать здоровье почек и избежать их заболеваний, об этом пишет издание "Тут новости".

Вредные привычки, которые стоит исключить

1. Терпение при потребности в мочеиспускании

Одна из наиболее распространённых ошибок, с которой сталкиваются люди, — это задержка мочеиспускания. Сергей Кузнецов отмечает, что такая привычка может вызвать переполнение мочевого пузыря и увеличить риск развития рефлюкса. Это — обратный выброс мочи из мочевого пузыря в верхние мочевые пути, что в свою очередь способствует появлению инфекций и воспалений.

При длительном сдерживании мочеиспускания накапливается слишком много жидкости в мочевом пузыре, что повышает давление в его стенках. Это может привести к повреждениям тканей мочевого пузыря и, в долгосрочной перспективе, повлиять на здоровье почек. Чрезмерное напряжение при удержании мочи создаёт дополнительную нагрузку на органы, что увеличивает вероятность развития заболеваний.

2. Избыточное потребление фосфора

Фосфор - это важный элемент для организма, но его излишек может быть крайне вредным для почек. Этот микроэлемент содержится в большом количестве в таких продуктах, как бобовые, яйца, мясо птицы, рыба, печень, орехи, хлеб и шоколад. Сергей Кузнецов подчеркивает, что чрезмерное количество фосфора может привести к снижению функции почек, поскольку он способствует излишнему накоплению кальция в организме, что создаёт нагрузку на почки и может способствовать образованию камней.

Кроме того, высокие уровни фосфора в крови могут вызвать нарушения в обмене веществ, повышая уровень кальция в крови, что повреждает сосуды и органы. Регулировка рациона и правильное потребление продуктов с фосфором помогает предотвратить эти негативные эффекты.

3. Курение: разрушительное воздействие на почки

Одной из наиболее вредных привычек для почек является курение. Никотин и другие токсичные вещества, содержащиеся в табачном дыме, сужают сосуды и ухудшают кровоснабжение всех органов, включая почки. Сергей Кузнецов указывает, что хроническое курение может значительно ухудшить фильтрацию крови через почки, так как оно вызывает сосудистые заболевания и гипертонию, что в конечном итоге может привести к почечной недостаточности.

Курение также повышает уровень холестерина в крови, что, в свою очередь, сужает сосуды почек и нарушает нормальный кровоток. Важно помнить, что отказ от курения значительно снижает риски развития почечных заболеваний и улучшает общее состояние здоровья.

4. Самолечение и бесконтрольное употребление лекарств

Современная жизнь часто подталкивает к самолечению: люди принимают препараты без назначения врача или используют различные добавки, не зная их полного воздействия на организм. Но это может привести к неприятным последствиям, в том числе повреждению почек. Сергей Кузнецов предупреждает, что приём различных медикаментов одновременно может вызвать токсическое воздействие на почки. Некоторые лекарства, особенно нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), антибиотики и мочегонные средства, могут вызвать развитие почечной недостаточности, если их принимать без контроля специалиста.

Никогда не стоит начинать лечение без консультации с врачом, особенно если речь идет о длительном применении препаратов. Почки чувствительны к токсичным веществам в лекарствах, и бесконтрольный приём может привести к необратимым повреждениям. Особенно важно контролировать прием лекарств пожилым людям, так как с возрастом почки становятся менее эффективными в переработке медикаментов.

Как поддерживать здоровье почек

Регулярно посещайте туалет, не терпите потребность в мочеиспускании. Постоянное сдерживание мочи повышает нагрузку на мочевой пузырь и почки. Обратите внимание на свой рацион. Уменьшите потребление продуктов, содержащих фосфор, таких как мясо, рыба и орехи, чтобы избежать перегрузки почек. Откажитесь от курения. Это не только улучшит здоровье почек, но и снизит риск множества других заболеваний. Не занимайтесь самолечением. Всегда консультируйтесь с врачом перед использованием любых препаратов или добавок.

"Избыточное потребление фосфора может нанести вред почкам, особенно если не соблюдать норму в рационе", — говорит Сергей Кузнецов.

Сравнение: продукты, которые полезны и вредны для почек

Полезные продукты для почек: Овощи - богатые клетчаткой и минералами, они поддерживают нормальную работу почек.

Фрукты - помогают в очищении организма от токсинов.

Низкожирные молочные продукты - они содержат кальций, который полезен для почек, но в умеренных количествах. Продукты, вредные для почек: Бобовые - избыточное содержание фосфора может нагрузить почки.

Мясо и рыба - продукты с высоким содержанием белка увеличивают нагрузку на почки.

Шоколад и орехи - также являются источниками фосфора.

Плюсы и минусы правильного питания для почек

Плюсы:

Поддержание нормальной функции почек и их эффективное очищение от токсинов. Уменьшение риска почечной недостаточности и других заболеваний. Улучшение общего состояния организма благодаря правильному питанию.

Минусы:

Не всегда легко контролировать уровень фосфора и других веществ в питании. Нужно следить за сбалансированностью рациона, что требует времени и усилий.

Советы шаг за шагом по поддержанию здоровья почек

Проверьте свой рацион и избегайте чрезмерного употребления продуктов с высоким содержанием фосфора. Проконсультируйтесь с врачом перед началом приема любых препаратов, особенно если у вас есть проблемы с почками. Откажитесь от курения, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы и почек. Регулярно делайте перерывы, если чувствуете потребность в мочеиспускании, чтобы не перегружать мочевой пузырь.

Популярные вопросы о здоровье почек

1. Почему важно не терпеть при потребности в мочеиспускании?

Постоянное сдерживание мочи может привести к повреждению мочевого пузыря и развитию рефлюкса, что наносит вред почкам.

2. Какие продукты вредны для почек?

Продукты, содержащие много фосфора, такие как бобовые, рыба, мясо и орехи, могут перегрузить почки.

3. Что делать, чтобы поддержать здоровье почек?

Следите за рационом, избегайте курения и самолечения, и обязательно проконсультируйтесь с врачом перед использованием медикаментов.