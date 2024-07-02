По информации главного внештатного специалиста-онколога Министерства здравоохранения Российской Федерации Андрея Каприна, Соединенные Штаты Америки по собственной инициативе прекратили исследования инновационного метода лечения онкологических заболеваний на территории России.
Каприн пояснил, что данное решение не оказало существенного влияния на пациентов в целом, поскольку подобные исследования обычно проводятся на ограниченной выборке участников.
Несмотря на общепринятое мнение о том, что наука и медицина должны оставаться вне политики, сотрудничество по протоколам с американскими коллегами было приостановлено именно по их инициативе.
Однако эта ситуация послужила стимулом для активизации работы российских специалистов над разработкой отечественных лекарственных препаратов. Онколог подчеркнул, что Россия уже достигла значительных успехов в этом направлении.
Фото: From Wikimedia Commons/ Army Medicine (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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