Купидон проснулся под плиткой улицы: тайна спящего бога, о которой молчала Пула
Археологи сделали одно из самых значительных открытий последних лет в Хорватии. В историческом центре города Пула, на улице Кастропола, во время раскопок был найден мраморный Купидон II века н. э. - редкий и прекрасно сохранившийся пример римской скульптуры.
"Мы буквально разбудили его от двухтысячелетнего сна", — шутит археолог Александра Паич, руководившая раскопками.
Находка сразу вызвала восторг у специалистов и любителей древнего искусства. По мнению экспертов, это одно из самых выразительных изображений спящего божества, найденных в регионе Истрия за последние десятилетия.
Скульптура и её особенности
Мраморный Купидон (Эрос) выполнен из мелкозернистого белого мрамора и имеет длину около 98 сантиметров. Фигура изображает юного бога любви, спокойно спящего на львиной шкуре. У ног скульптора разместил ящерицу — символ возрождения и вечности.
Несмотря на возраст, изваяние прекрасно сохранилось: детали лица, локоны и текстура ткани читаются отчётливо.
"Образ спящего Эроса в римской иконографии олицетворял вечность любви и возрождение жизни. Подобные изваяния часто размещали в детских погребениях или богатых виллах как символ божественной защиты", — поясняет куратор Археологического музея Истрии Сильвана Петешич.
Домус и контекст находки
Скульптуру нашли на территории римского домуса - роскошного жилого комплекса с мозаичными полами и следами фресок. Это свидетельствует о высоком социальном статусе его владельца и богатстве античной Пулы (в древности — Полы), одного из крупнейших торговых центров Адриатики.
По данным археологов, домус мог принадлежать купцу или чиновнику, связанному с морской торговлей.
Сравнение: аналогичные находки в Европе
|Место находки
|Период
|Особенности
|Где хранится
|Рим, Италия
|II век н. э.
|Спящий Эрос на каменном ложe
|Капитолийские музеи
|Афродисиас, Турция
|II век н. э.
|Эрос с луком и колчаном
|Археологический музей Афродисиаса
|Пула, Хорватия
|II век н. э.
|Купидон на львиной шкуре, с ящерицей
|Музей Истрии, Пула
Советы шаг за шагом: как проходят реставрационные работы
-
Соединение фрагментов. Скульптура состоит из двух частей, которые специалисты аккуратно совмещают с помощью нейтральных связующих составов.
-
Лазерная очистка. Мрамор очищают от загрязнений и солевых отложений без механического воздействия.
-
Консервация. Поверхность укрепляют специальными растворами для предотвращения разрушения.
-
Подготовка к экспозиции. После восстановления Купидон займет место в постоянной экспозиции Археологического музея Истрии.
Ошибка — Последствие — Альтернатива
-
Ошибка: хранить найденные артефакты без климатического контроля.
Последствие: растрескивание и разрушение мрамора.
Альтернатива: использование музейных витрин с регулируемой влажностью.
-
Ошибка: механическая чистка поверхности.
Последствие: потеря микродеталей резьбы.
Альтернатива: бесконтактная лазерная очистка.
-
Ошибка: игнорировать исторический контекст находки.
Последствие: искажение данных об античном быте.
Альтернатива: комплексный анализ с участием историков, археологов и реставраторов.
А что если…
А что если под улицами Пулы скрываются другие произведения античного искусства? По мнению исследователей, это вполне возможно. Город, основанный более 2300 лет назад, пережил римскую, византийскую и венецианскую эпохи. Каждый слой земли может хранить артефакты, отражающие богатую историю региона.
Плюсы и минусы находки для региона
|Плюсы
|Минусы
|Рост туристического интереса
|Необходимы большие средства на реставрацию
|Подтверждение исторической значимости Пулы
|Возможные ограничения строительства в центре города
|Новые научные открытия
|Повышенная нагрузка на музейные фонды
FAQ
Где можно увидеть скульптуру?
После завершения реставрации Купидон станет частью постоянной экспозиции Археологического музея Истрии в Пуле.
Почему Купидон изображён спящим?
В античной культуре сон Эроса символизировал покой, гармонию и вечность любви.
Какой материал использовался?
Мелкозернистый белый мрамор, вероятно, привезённый из греческих каменоломен.
Мифы и правда
-
Миф: спящего Купидона изображали только в погребениях.
Правда: такие скульптуры часто украшали сады и фонтаны богатых вилл.
-
Миф: античные мраморные статуи всегда были белыми.
Правда: изначально многие были раскрашены яркими красками.
-
Миф: найденные римские скульптуры принадлежат только Италии.
Правда: Римская империя охватывала огромные территории, включая современную Хорватию.
Исторический контекст
Пула (древняя Полa) — один из старейших городов Адриатики, основанный в III веке до н. э. Здесь сохранились амфитеатр, римские ворота, форум и фрагменты древних домов. В эпоху Римской империи город был важным портом и центром ремесел. Новая находка подтверждает высокий уровень культуры и благосостояния его жителей.
Три интересных факта
-
Скульптура Купидона была найдена на глубине около 70 см - всего в нескольких шагах от современной дороги.
-
Это первый экземпляр спящего Эроса, найденный на территории Хорватии.
-
После реставрации скульптура станет центральным экспонатом новой выставки "Римская Пула — город богов и людей".
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru