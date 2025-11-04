Купидон проснулся под плиткой улицы: тайна спящего бога, о которой молчала Пула

Археологи сделали одно из самых значительных открытий последних лет в Хорватии. В историческом центре города Пула, на улице Кастропола, во время раскопок был найден мраморный Купидон II века н. э. - редкий и прекрасно сохранившийся пример римской скульптуры.

"Мы буквально разбудили его от двухтысячелетнего сна", — шутит археолог Александра Паич, руководившая раскопками.

Находка сразу вызвала восторг у специалистов и любителей древнего искусства. По мнению экспертов, это одно из самых выразительных изображений спящего божества, найденных в регионе Истрия за последние десятилетия.

Скульптура и её особенности

Мраморный Купидон (Эрос) выполнен из мелкозернистого белого мрамора и имеет длину около 98 сантиметров. Фигура изображает юного бога любви, спокойно спящего на львиной шкуре. У ног скульптора разместил ящерицу — символ возрождения и вечности.

Несмотря на возраст, изваяние прекрасно сохранилось: детали лица, локоны и текстура ткани читаются отчётливо.

"Образ спящего Эроса в римской иконографии олицетворял вечность любви и возрождение жизни. Подобные изваяния часто размещали в детских погребениях или богатых виллах как символ божественной защиты", — поясняет куратор Археологического музея Истрии Сильвана Петешич.

Домус и контекст находки

Скульптуру нашли на территории римского домуса - роскошного жилого комплекса с мозаичными полами и следами фресок. Это свидетельствует о высоком социальном статусе его владельца и богатстве античной Пулы (в древности — Полы), одного из крупнейших торговых центров Адриатики.

По данным археологов, домус мог принадлежать купцу или чиновнику, связанному с морской торговлей.

Сравнение: аналогичные находки в Европе

Место находки Период Особенности Где хранится Рим, Италия II век н. э. Спящий Эрос на каменном ложe Капитолийские музеи Афродисиас, Турция II век н. э. Эрос с луком и колчаном Археологический музей Афродисиаса Пула, Хорватия II век н. э. Купидон на львиной шкуре, с ящерицей Музей Истрии, Пула

Советы шаг за шагом: как проходят реставрационные работы

Соединение фрагментов. Скульптура состоит из двух частей, которые специалисты аккуратно совмещают с помощью нейтральных связующих составов. Лазерная очистка. Мрамор очищают от загрязнений и солевых отложений без механического воздействия. Консервация. Поверхность укрепляют специальными растворами для предотвращения разрушения. Подготовка к экспозиции. После восстановления Купидон займет место в постоянной экспозиции Археологического музея Истрии.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

Ошибка: хранить найденные артефакты без климатического контроля.

Последствие: растрескивание и разрушение мрамора.

Альтернатива: использование музейных витрин с регулируемой влажностью. Ошибка: механическая чистка поверхности.

Последствие: потеря микродеталей резьбы.

Альтернатива: бесконтактная лазерная очистка. Ошибка: игнорировать исторический контекст находки.

Последствие: искажение данных об античном быте.

Альтернатива: комплексный анализ с участием историков, археологов и реставраторов.

А что если…

А что если под улицами Пулы скрываются другие произведения античного искусства? По мнению исследователей, это вполне возможно. Город, основанный более 2300 лет назад, пережил римскую, византийскую и венецианскую эпохи. Каждый слой земли может хранить артефакты, отражающие богатую историю региона.

Плюсы и минусы находки для региона

Плюсы Минусы Рост туристического интереса Необходимы большие средства на реставрацию Подтверждение исторической значимости Пулы Возможные ограничения строительства в центре города Новые научные открытия Повышенная нагрузка на музейные фонды

FAQ

Где можно увидеть скульптуру?

После завершения реставрации Купидон станет частью постоянной экспозиции Археологического музея Истрии в Пуле.

Почему Купидон изображён спящим?

В античной культуре сон Эроса символизировал покой, гармонию и вечность любви.

Какой материал использовался?

Мелкозернистый белый мрамор, вероятно, привезённый из греческих каменоломен.

Мифы и правда

Миф: спящего Купидона изображали только в погребениях.

Правда: такие скульптуры часто украшали сады и фонтаны богатых вилл. Миф: античные мраморные статуи всегда были белыми.

Правда: изначально многие были раскрашены яркими красками. Миф: найденные римские скульптуры принадлежат только Италии.

Правда: Римская империя охватывала огромные территории, включая современную Хорватию.

Исторический контекст

Пула (древняя Полa) — один из старейших городов Адриатики, основанный в III веке до н. э. Здесь сохранились амфитеатр, римские ворота, форум и фрагменты древних домов. В эпоху Римской империи город был важным портом и центром ремесел. Новая находка подтверждает высокий уровень культуры и благосостояния его жителей.

Три интересных факта