В Москве ЧП: в торговом комплексе "Кунцево Плаза" возникло возгорание. Информация об инциденте была опубликована в пятницу, 5 июля, новостным порталом Baza.

Согласно полученным сведениям, очаг пожара был обнаружен на третьем уровне торгового центра. Проводилась эвакуация посетителей и персонала из здания. На данный момент отсутствует информация о пострадавших в результате происшествия.

На место инцидента оперативно прибыли пожарные расчеты, которые приступили к ликвидации возгорания. Позднее представители МЧС уточнили, что возгорание затронуло утеплитель на фасаде здания. Площадь пожара составила около пяти квадратных метров, и специалистам удалось быстро справиться с ситуацией.

Стоит отметить, что это не первый случай возгорания в торговых центрах Москвы за последнее время. Так, 5 июня произошел пожар в торговом комплексе "БУМ", расположенном в районе Марьино. Тогда огонь охватил утеплитель на крыше здания, что привело к эвакуации около 1,5 тысяч человек, включая посетителей и сотрудников центра.﻿

Фото: From Wikimedia Commons/ Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)