Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в соцсетях сообщил о своей встрече с главой внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто, где обсудили ситуацию на линии фронта и подготовку ко второму саммиту по Украине.
Кулеба поделился, что передал информацию о текущей ситуации на передовой и подготовке к будущему мероприятию.
По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, в ходе их беседы он подчеркнул, что Украина не соглашается с подходами, предлагаемыми Россией, в рамках мирных инициатив.
Также были обсуждены перспективы развития двусторонних отношений между Венгрией и Украиной после визита премьера Венгрии Виктора Орбана в Киев и достигнутых соглашений.
Ранее глава МИД Венгрии сообщил о встрече с Кулебой на полях саммита НАТО и о намерении заключить соглашение о развитии сотрудничества, однако не упомянул о каких-либо успехах в рамках мирной инициативы Орбана по Украине или ситуации с правами венгров на Закарпатье.
Владимир Путин выдвинул новые предложения по урегулированию конфликта на Украине, включающие признание Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, а также нейтральный и внеблоковый статус Украины, ее денацификацию и отмену антироссийских санкций.
Эти предложения были отвергнуты в Киеве.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Путин готов к переговорам с Украиной, поскольку в стране есть другие официальные органы власти.
Однако Киев законодательно запретил переговоры и отклонил мирные предложения Москвы.
В рамках конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня представители украинских властей обсудили свои позиции, но саммит считается непродуктивным, как сообщили в МИД России.
Фото: www. flickr.com/Estonian Foreign Ministry (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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