Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в соцсетях сообщил о своей встрече с главой внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто, где обсудили ситуацию на линии фронта и подготовку ко второму саммиту по Украине.



Кулеба поделился, что передал информацию о текущей ситуации на передовой и подготовке к будущему мероприятию.



По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, в ходе их беседы он подчеркнул, что Украина не соглашается с подходами, предлагаемыми Россией, в рамках мирных инициатив.



Также были обсуждены перспективы развития двусторонних отношений между Венгрией и Украиной после визита премьера Венгрии Виктора Орбана в Киев и достигнутых соглашений.

Ранее глава МИД Венгрии сообщил о встрече с Кулебой на полях саммита НАТО и о намерении заключить соглашение о развитии сотрудничества, однако не упомянул о каких-либо успехах в рамках мирной инициативы Орбана по Украине или ситуации с правами венгров на Закарпатье.



Владимир Путин выдвинул новые предложения по урегулированию конфликта на Украине, включающие признание Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, а также нейтральный и внеблоковый статус Украины, ее денацификацию и отмену антироссийских санкций.



Эти предложения были отвергнуты в Киеве.



Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Путин готов к переговорам с Украиной, поскольку в стране есть другие официальные органы власти.



Однако Киев законодательно запретил переговоры и отклонил мирные предложения Москвы.



В рамках конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня представители украинских властей обсудили свои позиции, но саммит считается непродуктивным, как сообщили в МИД России.

Фото: www. flickr.com/Estonian Foreign Ministry (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)﻿