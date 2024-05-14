Юрия Куклачёва выписали из больницы после обширного инфаркта, сообщила РИА Новости его представитель Ольга Кардокене.
"Юрия Дмитриевича выписали", - сказала она журналистам.
Народного артиста госпитализировали 12 апреля во время его юбилейного концерта "Самый добрый клоун" в "Вегас Сити Холле". Врачи диагностировали у Куклачёва обширный инфаркт.
Ранее Следственный комитет сообщил подробности задержания начальника ГУ кадров Минобороны Юрия Кузнецова: его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
Фото: commons.wikimedia.org/Марк Накойхер (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0).
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