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РИА Новости: Куклачёва выписали из больницы
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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 12:17

РИА Новости: Куклачёва выписали из больницы

Юрия Куклачёва выписали из больницы после обширного инфаркта, сообщила РИА Новости его представитель Ольга Кардокене.

"Юрия Дмитриевича выписали", - сказала она журналистам.

Народного артиста госпитализировали 12 апреля во время его юбилейного концерта "Самый добрый клоун" в "Вегас Сити Холле". Врачи диагностировали у Куклачёва обширный инфаркт.

Ранее Следственный комитет сообщил подробности задержания начальника ГУ кадров Минобороны Юрия Кузнецова: его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Фото: commons.wikimedia.org/Марк Накойхер (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0).

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