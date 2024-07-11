Статистическая компания Squawka опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока чемпионата Европы по футболу. По прогнозам, один из испанских футболистов с большой вероятностью получит эту награду.

Лидером рейтинга стал 16-летний полузащитник "Барселоны" Ламин Ямаль, который принял участие во всех матчах своей команды и отметился тремя результативными передачами, а также забил гол в полуфинале против Франции.

Вслед за Ямалем в рейтинге идут еще три испанца: Родри, Дани Ольмо и Фабиан Руис. Единственным англичанином в первой пятерке стал Джуд Беллингем.

Букмекеры также отдают предпочтение испанским футболистам. Наибольшие шансы на победу у Ламина Ямаля, коэффициент на его победу составляет 3,00. Далее следуют Родри, Дани Ольмо и Фабиан Руис.

Финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии состоится 14 июля на Олимпийском стадионе в Берлине. По прогнозам суперкомпьютера Opta, испанская команда является фаворитом матча.

Напомним, что победителем Евро-2020 стала сборная Италии, а лучшим игроком турнира был признан вратарь Джанлуиджи Донарумма. В 2016 году звание лучшего игрока получил Антуан Гризманн из сборной Франции, который стал единственным в истории обладателем этой награды, чья команда не выиграла турнир.

Фото: From Wikimedia Commons/ Fanny Schertzer (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)