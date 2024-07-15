В Краснодарском крае продолжает бушевать масштабный лесной пожар. По данным МЧС на утро 15 июля, гонём были охвачены 30 построек на базе отдыха "Романтик", а также восемь построек и пять автомобилей на базе отдыха "Голубая волна". Другие базы пока не затронуты пожаром.
"Всё в пламени. Всё горит", — пишет 93. RU, публикуя кадры пожара в районе хутора Дюрсо.
По данным Телеграм канала, с шести баз отдыха эвакуируют людей, развёрнуты пункты временного размещения.
В тушении задействованы самолёт Ил-76 и вертолёта Ка-32 и Ми-8, оснащённые водосливными устройствами.
"Тушение не прекращается ни на минуту. Силы подразделений направлены на ликвидацию пожара и недопущение распространения огня на населенный пункт Дюрсо", — говорится в сообщении МЧС.
Вечером 14 июля пожара распространился уже на 62 гектара. Сообщается об одном пострадавшем, который отказался от госпитализации. Жителей хутора Дюрсо предупредили о возможной эвакуации.
Напомним, что масштабный пожар начался между Анапой и Абрау-Дюрсо на территории заповедника "Cухая Щель". Власти Новороссийск объявили режим ЧС. Ликвидацию огня затрудняет сильный порывистый ветер.
Фото: Министерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0).
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