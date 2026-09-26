Администрация Краснодарского края закупит 144 автобуса на газомоторном топливе до конца года

В Краснодарском крае до конца года обновят парк общественного транспорта в Сочи, Анапе и Туапсе. Для трёх курортных городов закупят 144 автобуса на газомоторном топливе. Поставки идут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", сообщили в администрации края. В Анапе после этого намерены полностью обновить автобусный парк.

Новые автобусы для курортных городов

Все 144 автобуса собрали на российских предприятиях. В салонах предусмотрены низкий пол, кондиционеры, электронные табло и видеонаблюдение. Для оплаты проезда установят терминалы безналичного расчёта.

Производитель также учёл пассажиров с инвалидностью и родителей с маленькими детьми. Власти края отдельно указывают, что новый транспорт должен сделать поездки удобнее и сократить нагрузку на окружающую среду. Для региона, где туризм и сельское хозяйство играют заметную роль, этот вопрос для властей остаётся одним из приоритетных.

Особые изменения ждут Анапу. После поступления машин автобусный парк города планируют полностью обновить, а заодно пересмотреть маршрутную сеть. Власти рассчитывают, что это поможет лучше распределить транспорт по городу и снизить провалы на востребованных направлениях.

"Когда в курортном городе меняют сразу весь подвижной состав, обычно пересматривают и маршруты, и интервалы. Иначе новые машины не дадут нужного эффекта на самых загруженных линиях. Для Анапы полный перезапуск парка может заметно сократить жалобы на переполненные рейсы. Но итог всё равно упрётся в расписание и дисциплину перевозчика" Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Газомоторная техника и заправки

В крае уже работает более 40 газозаправочных станций. Они есть в Краснодаре, Сочи, Армавире, Ейске и Крымске. До конца года в Тихорецке откроют ещё одну станцию.

Сейчас автобусы на газомоторном топливе используют в 22 муниципалитетах Кубани. Их общее число — около 1,1 тысячи машин. После нового обновления властям рассчитывают повысить надёжность перевозок и сократить ожидание на самых загруженных маршрутах.

Тема топлива и его качества в регионах всё чаще выходит на первый план, и здесь кубанские власти делают ставку именно на газомоторный транспорт. По словам администрации, это должно снизить нагрузку на экологию без отказа от автобусного сообщения в курортных зонах.

"Газомоторный транспорт обычно требует отдельной инфраструктуры, и без неё парк не работает в полном объёме. Когда станций достаточно, перевозчик может держать технику в линии без лишних простоев. Для курортных городов это ещё и вопрос предсказуемости рейсов в сезон, когда пассажиропоток особенно плотный. Чем стабильнее заправка и обслуживание, тем меньше сбоев на маршрутах" Эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова

Что ещё меняется на дорогах

Обновление транспортной инфраструктуры затрагивает не только автобусы. Федеральные власти рассматривают изменения, которые должны расширить набор придорожного сервиса для автомобилистов на трассах. Речь идёт о новых форматах площадок отдыха вдоль федеральных и региональных дорог.

С 1 марта 2027 года на таких площадках предлагают разрешить передвижные кафе, небольшие автосервисы и мобильные заправочные станции. Эти изменения предусмотрены законопроектом, который правительство внесло в Госдуму. Документ пока находится на рассмотрении.

Развитие инфраструктуры в регионах идёт сразу по нескольким направлениям, и транспортная тема остаётся одной из самых заметных. На Кубани это видно и по автобусам, и по сети газовых заправок, и по планам на ближайшие годы.

Ответы на популярные вопросы

Сколько автобусов закупят для Кубани?

144 автобуса для Сочи, Анапы и Туапсе.

На каком топливе они будут работать?

На газомоторном топливе.

Что изменится в Анапе?

После поставки машин автобусный парк города планируют полностью обновить и пересмотреть маршрутную сеть.

Сколько газозаправочных станций уже работает в крае?

Более 40, ещё одну станцию планируют открыть в Тихорецке до конца года.