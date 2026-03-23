Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кафе
© Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Главная / Южный федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 15:37

Эпоха быстрых открытий на Кубани прошла: владельцы бизнеса переходят к стратегии накопления

В Краснодарском крае динамика рынка общественного питания претерпела существенные изменения по итогам 2025 года. Несмотря на общее увеличение количества действующих ресторанов, кафе и баров, активность по запуску новых проектов упала в семь раз. Согласно данным аналитиков "Контур.Фокус", опубликованным 23 марта, регион столкнулся с резким охлаждением интереса инвесторов к открытию новых фуд-точек на фоне консолидации бизнеса. Общее число работающих операторов питания в крае выросло с 11 928 до 12 561, показав прирост в 5,31%. Статистика также фиксирует заметное сокращение числа ликвидаций среди действующих заведений по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Рост рынка при падении активности

Структура рынка общественного питания на Кубани продолжает демонстрировать количественный рост, даже при снижении темпов появления новых игроков. Львиную долю рынка по-прежнему занимают рестораны, численность которых увеличилась на 437 единиц, превысив отметку в 10 тысяч заведений. Этот сегмент остается основным драйвером индустрии, удерживая позиции лидера в регионе.

Хорошие показатели демонстрирует и формат кафе, популярность которого среди владельцев бизнеса продолжает расти. Количество таких точек увеличилось почти на 9,4%, достигнув 1 865 объектов к началу 2026 года. Не осталась в стороне и барная карта края — число баров также показало положительную динамику, достигнув 593 заведений.

Однако за этими цифрами скрывается парадокс: рынок растет за счет уже существующих игроков, тогда как вход новых предпринимателей в эту сферу стал минимальным. Рост на 633 объекта в сумме подтверждает, что индустрия расширяется, но делает это преимущественно за счет развития сетей и укрупнения тех, кто уже давно работает на местах.

Почему открытий стало меньше

Критическим трендом 2025 года стало рекордное падение предпринимательской инициативы. Если годом ранее в регионе фиксировали 3 301 регистрацию новых заведений, то к январю 2026 года этот показатель обвалился до 467. Такое семикратное сокращение ярко иллюстрирует переход от "бума" открытий к фазе осторожного наблюдения.

"Текущая ситуация на региональном рынке отражает общероссийский тренд, когда предприниматели становятся более расчетливыми. Рост операционных затрат вынуждает владельцев бизнеса делать ставку не на массовое расширение, а на эффективность каждого отдельного кафе или ресторана. Высокий порог входа в индустрию уже не позволяет компенсировать риски количеством открытых точек. Мы видим, что рынок переходит в стадию качественной трансформации, где выживают наиболее устойчивые модели управления."

Эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова

Снижение количества регистраций может быть обусловлено как насыщением определенных ниш, так и общим изменением экономической конъюнктуры. Инвесторы реже рискуют капиталом, предпочитая развивать уже налаженные процессы в рамках действующих компаний. Подобное поведение характерно для рынков, которые проходят через период турбулентности и стремятся к саморегуляции.

Стабилизация или сжатие

Параллельно с падением темпов запуска новых объектов сократилось и количество закрытий. В начале 2025 года рынок массово покидали, тогда зафиксировали ликвидацию 2 481 предприятия. Это был период серьезных потрясений для отрасли, когда многие игроки не справились с изменениями в операционной среде.

К 2026 году ситуация изменилась: прекратили работу только 456 заведений. Такое резкое снижение числа ликвидаций указывает на то, что после первоначальной волны ухода с рынка остались либо наиболее адаптированные, либо компании, чьи владельцы решили переждать нестабильный период, оптимизировав расходы.

В целом, итоги года на Кубани показывают замедление "текучести кадров" в общепите. Индустрия перестала быть местом, куда заходят и откуда выходят тысячами, превращаясь в более предсказуемый сектор. Сейчас конкуренция смещается из плоскости открытия новых дверей в плоскость качества обслуживания и удержания гостя, что в конечном итоге делает рынок более профессиональным.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам регионального управления Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet