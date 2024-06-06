В аэропорте Шереметьево успели пресечь ввоз контрабандного товара на территорию Российской Федерации. Партия сигар, привезённая с Кубы, была конфискована, рассказали в пресс-службе Федеральной таможенной службы.
Как сообщается, уроженец Кубы, прилетевший с родной земли в Российскую Федерацию и воспользовавшийся услугами аэропорта Шереметьево, незаконно переместил через государственную границу партию сигар. Изготовили товар, как позже выяснило, на крупнейшем острове, где и жил мужчина.
Нашла незаконную продукцию у пассажира служебная собака. Работники рассказали, что это был лабрадор Мартин. Пока вещи кубинца проходили проверку рентгеном, пёс учуял неладное и всем своим видом принялся показывать сотрудникам аэропорта, что необходимо осмотреть пассажира. Мартин царапал чемодан кубинца, и в итоге таможенники подошли к вещам. После вскрытия сотрудники увидели два бокса с контрабандной продукцией. Товар был изготовлен одной из самых молодых марок кубинских сигар COHIBA. Помимо этого, были найдены упаковки без метки, обёрнутые в обычные пакеты.
После задержания кубинца было подсчитано 150 нелегально перевезённых сигар. Выяснилось, что стоить такой товар мог бы примерно 400 тысяч рублей.
В службе отметили, что русским языком мужчина не владеет, поэтому чётко разъяснить, зачем он полетел нелегально с коробками, не удалось.
Сотрудники службы сообщили, что действия кубинца были незаконными, и теперь ему светит пять лет тюремного заключения либо же штраф, который составит 1 миллион рублей.
Фото: Pixabay / https://pixabay.com/es/users/chiemsee2016-1892688/ (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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