В аэропорте Шереметьево успели пресечь ввоз контрабандного товара на территорию Российской Федерации. Партия сигар, привезённая с Кубы, была конфискована, рассказали в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Как сообщается, уроженец Кубы, прилетевший с родной земли в Российскую Федерацию и воспользовавшийся услугами аэропорта Шереметьево, незаконно переместил через государственную границу партию сигар. Изготовили товар, как позже выяснило, на крупнейшем острове, где и жил мужчина.

Нашла незаконную продукцию у пассажира служебная собака. Работники рассказали, что это был лабрадор Мартин. Пока вещи кубинца проходили проверку рентгеном, пёс учуял неладное и всем своим видом принялся показывать сотрудникам аэропорта, что необходимо осмотреть пассажира. Мартин царапал чемодан кубинца, и в итоге таможенники подошли к вещам. После вскрытия сотрудники увидели два бокса с контрабандной продукцией. Товар был изготовлен одной из самых молодых марок кубинских сигар COHIBA. Помимо этого, были найдены упаковки без метки, обёрнутые в обычные пакеты.

После задержания кубинца было подсчитано 150 нелегально перевезённых сигар. Выяснилось, что стоить такой товар мог бы примерно 400 тысяч рублей.

В службе отметили, что русским языком мужчина не владеет, поэтому чётко разъяснить, зачем он полетел нелегально с коробками, не удалось.

Сотрудники службы сообщили, что действия кубинца были незаконными, и теперь ему светит пять лет тюремного заключения либо же штраф, который составит 1 миллион рублей.

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