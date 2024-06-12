Россия будет оказывать дальнейшую поддержку Кубе в условиях полной экономической блокады со стороны США, — Заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы продолжим оказание гуманитарной помощи нашим кубинским друзьям, в том числе в связи с природными катаклизмами, последствиями коронавирусной инфекции и, конечно же, в связи с тем резким негативным эффектом, который на Кубу оказывают незаконные эмбарго, введенные США, вопреки позиции практически всех остальных членов мирового сообщества", — прокомментировал Лавров.

Министр заявил о необходимости совместной борьбы за форминование нового справедливого мировопрядка, опирающегося на принципы международного права.

В 2023 году исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров в Москве с министром Революционных вооруженных сил Республики Куба заявил об необходимости оказания помощи стране, находящейся в экономической блокаде США.

"В условиях, когда США многие десятилетия осуществляют незаконную и нелегитимную торгово-экономическую блокаду Кубы, мы готовы оказать помощь Острову свободы, подставить плечо нашим кубинским друзьям", — сказал он.

Москва и Гавана должны пыступить против подмены Устава ООН порядком, основанным на желании коллективного Запада развиваться неоколониальным способом за счет порабощения менее развитых стран.

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