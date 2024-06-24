Национальный антитеррористический комитет (НАК) в 8.15 мск в понедельник сообщил об окончании контртеррористической операции в дагестанских Махачкале и Дербенте.

"Принято решение о прекращении контртеррористической операции", — говорится в сообщении.

Режим КТО был объявлен 23 июня после того, как в Махачкале и Дербенте вооружённые автоматами боевики открыли стрельбу по посту ДПС, церквям и синангоге. В результате терактов есть убитые и раненые. В Республике Дагестан объявлен трёхдневный траур по погибшим.