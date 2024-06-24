Национальный антитеррористический комитет (НАК) в 8.15 мск в понедельник сообщил об окончании контртеррористической операции в дагестанских Махачкале и Дербенте.
"Принято решение о прекращении контртеррористической операции", — говорится в сообщении.
Режим КТО был объявлен 23 июня после того, как в Махачкале и Дербенте вооружённые автоматами боевики открыли стрельбу по посту ДПС, церквям и синангоге. В результате терактов есть убитые и раненые. В Республике Дагестан объявлен трёхдневный траур по погибшим.
ЕС нашёл способ обойти вето Венгрии на поставку оружия Киеву
Обходной путь поможет Брюсселю закупить оружие для ВСУ в обход вето Венгрии и выдать Киеву кредит на 50 млрд долларов от G7.
Профессор Люй: Китай позитивно воспринимает укрепление сотрудничества РФ и КНДР
Китайская республика с радостью воспринимает курс на укрепление сотрудничества РФ и КНДР, это придаст стабильности на Корейском полуострове и безопасности на границах КНР, считает руководитель Института исследования США и Восточной Азии Ляонинского университета, профессор Люй Чао.
Ипотечный брокер Ракута: в июле вырастет стоимость аренды жилья на 5%
Стоимость аренды жилья увеличится на 5% в июле по сравнению с текущим месяцем. Об этом информировал российское интернет-издание "Газета.Ru" ипотечный брокер Дмитрий Ракута.
В ГД хотят лишать прав за незаконную установку знака "Инвалид" на машину
Депутаты ЛДПР создали законопроект, позволяющий отбирать водительские права у граждан, которые повторно нелегально применяли знак «Инвалид» на своём транспортном средстве. Документы к инициативе есть в распоряжении РИА Новости, информирующее о предложенном нововведении.