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НАК сообщил о завершении КТО в Дагестане
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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 8:58

НАК сообщил о завершении КТО в Дагестане

Национальный антитеррористический комитет (НАК) в 8.15 мск в понедельник сообщил об окончании контртеррористической операции в дагестанских Махачкале и Дербенте.

"Принято решение о прекращении контртеррористической операции", — говорится в сообщении.

Режим КТО был объявлен 23 июня после того, как в Махачкале и Дербенте вооружённые автоматами боевики открыли стрельбу по посту ДПС, церквям и синангоге. В результате терактов есть убитые и раненые. В Республике Дагестан объявлен трёхдневный траур по погибшим.

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