Выявлены бактерии микрофлоры
© https://commons.wikimedia.org by www.scientificanimations.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Наука
Иван Трухин Опубликована сегодня в 10:36

Кто живёт в недрах Земли 250 миллионов лет: случай, который поставил под сомнение границы биологии

Микробиологи оживили древние бактерии из соляных кристаллов Делавэрского бассейна — Рассел Вриланд

Истории о "воскрешении" древней жизни всегда вызывают бурные дискуссии. Мамонты из вечной мерзлоты, насекомые в янтаре — всё это поражает воображение, но речь идёт о давно погибших существах. Однако примерно 25 лет назад научный мир взбудоражила сенсация: группа микробиологов заявила, что сумела оживить бактерии, "спавшие" 250 миллионов лет в кристаллах соли. И споры вокруг этого эксперимента не утихают до сих пор.

"Они живые, и, насколько мне известно, ни один другой организм не живёт так давно", — заявил микробиолог Рассел Вриланд.

Делавэрский бассейн — лаборатория геологического времени

На границе Нью-Мексико и Техаса раскинулся Делавэрский бассейн — древнее солёное море, которое миллионы лет назад высохло, оставив после себя массивные пласты соли и осадочных пород. Со временем эти слои оказались на глубине около 600 метров.

Когда геологи бурили шахты для подземного хранилища радиоактивных отходов WIPP, они наткнулись на идеально герметичные кристаллы галита — природной соли. Внутри кристаллов находились микроскопические пузырьки с жидкостью древнего моря. Именно там, в конце 1990-х годов, и состоялся эксперимент, потрясший науку.

Как пробудили древние бактерии

  1. Отбор образца. Исследователи взяли кристалл соли и многократно стерилизовали его кислотой, паром и щёлочью.

  2. Извлечение жидкости. В центре кристалла просверлили отверстие и аккуратно извлекли крошечный пузырёк жидкости — объёмом около микролитра.

  3. Выращивание культуры. Образец поместили в питательную среду, и спустя несколько дней в ней появились живые клетки.

  4. Контрольный эксперимент. Все контрольные образцы остались стерильными — это убедило учёных, что заражения извне не произошло.

Новая бактерия получила название Bacillus permians. Её ДНК оказалась близка к современным видам галофильных бактерий, обитающим в солёных водоёмах, таких как Мёртвое море.

Как могли выжить микроорганизмы

Учёные предположили, что бактерии перешли в состояние спор - своеобразного "биологического сна".

  1. Клетка покрывается прочной оболочкой.

  2. Все обменные процессы прекращаются.

  3. Организм становится устойчивым к кислотам, холоду, радиации и даже вакууму.

В таком состоянии бактерии действительно могут сохраняться тысячи лет. Однако срок в 250 миллионов лет вызвал сомнения — за этот период радиация и химические реакции должны были разрушить ДНК полностью.

Аргументы скептиков

  1. Возраст ДНК не совпадает. Биологи из Хьюстонского университета во главе с Деном Грауром применили метод молекулярных часов. По скорости изменений в ДНК они рассчитали, что бактериям не более 13-60 тысяч лет.

  2. Гипотеза о микротрещинах. Считается, что микробы могли проникнуть в пузырёк значительно позже, уже после образования кристалла — через микроскопические дефекты.

  3. Проблема стерильности. Даже при многоуровневой обработке невозможно исключить попадание современной микрофлоры.

Таким образом, по мнению критиков, речь идёт не о пробуждении древней жизни, а о "запоздалом" попадании более молодых бактерий в старые минеральные структуры.

Таблица: аргументы сторон

Сторона Позиция Доказательства
Сторонники Вриланда Бактерии действительно древние, из пермского периода Рост колоний только в стерильных образцах, отсутствие заражения
Скептики Контаминация современными микроорганизмами Несоответствие возраста по ДНК, вероятность микротрещин

Ошибка, последствия, альтернатива

  1. Ошибка: объявить бактерию древней, не проверив молекулярные часы.
    Последствие: подрыв доверия к эксперименту и обвинения в псевдонаучности.
    Альтернатива: использовать независимые лаборатории для повторного анализа.

  2. Ошибка: полагаться только на стерилизацию поверхности.
    Последствие: риск микроконтаминации из трещин кристалла.
    Альтернатива: применять рентгено- или лазерное сканирование для проверки целостности соли.

  3. Ошибка: интерпретировать рост бактерий как доказательство древности.
    Последствие: подмена фактов гипотезой.
    Альтернатива: анализировать геномные мутации в сравнении с современными штаммами.

Что могло произойти на самом деле

  1. Бактерии могли попасть внутрь кристалла спустя тысячи лет после его образования.

  2. Возможен перенос спор с пылью или влагой через микротрещины.

  3. Наконец, эксперимент действительно мог зафиксировать редчайший случай сверхдолгого выживания, который пока невозможно объяснить.

Таблица: гипотезы происхождения Bacillus permians

Гипотеза Суть Аргументы "за" Аргументы "против"
Истинное древнее происхождение Бактерии выжили 250 млн лет в спорах Стерильные условия, древний слой соли ДНК слишком "молода"
Современное загрязнение Микробы проникли через трещины Соответствие геному современных видов Требует нарушения герметичности
Переходная модель Споры периодически обновлялись внутри соли Объясняет частичную сохранность ДНК Не подтверждено экспериментально

Мифы и правда

  1. Миф: бактерии жили непрерывно миллионы лет.
    Правда: они находились в состоянии спорового сна, без обмена веществ.

  2. Миф: соляные кристаллы полностью непроницаемы.
    Правда: даже микроскопические трещины могут пропускать микрофлору.

  3. Миф: спорные бактерии доказали возможность вечной жизни.
    Правда: эксперимент показывает лишь потенциальную устойчивость форм жизни, но не бессмертие.

Исторический контекст

  1. Первые попытки "оживить" древние микроорганизмы предпринимались ещё в 1960-х годах, когда из вечной мерзлоты выделяли бактерии возрастом 10 тысяч лет.

  2. Эксперимент Вриланда 1999 года стал самым известным примером заявленного "воскрешения" жизни из геологического прошлого.

  3. В XXI веке исследования продолжаются — теперь микробиологи изучают возможность выживания спор в космосе и на Марсе.

Три интересных факта

  1. Некоторые споры бактерий выдерживают температуру выше 120 °C и радиацию, смертельную для человека.

  2. Сходные микроорганизмы были обнаружены внутри кристаллов гималайской соли возрастом 30 миллионов лет.

  3. Исследование Bacillus permians вдохновило проекты NASA по изучению устойчивости микробов на Марсе.

