Кто живёт в недрах Земли 250 миллионов лет: случай, который поставил под сомнение границы биологии
Истории о "воскрешении" древней жизни всегда вызывают бурные дискуссии. Мамонты из вечной мерзлоты, насекомые в янтаре — всё это поражает воображение, но речь идёт о давно погибших существах. Однако примерно 25 лет назад научный мир взбудоражила сенсация: группа микробиологов заявила, что сумела оживить бактерии, "спавшие" 250 миллионов лет в кристаллах соли. И споры вокруг этого эксперимента не утихают до сих пор.
"Они живые, и, насколько мне известно, ни один другой организм не живёт так давно", — заявил микробиолог Рассел Вриланд.
Делавэрский бассейн — лаборатория геологического времени
На границе Нью-Мексико и Техаса раскинулся Делавэрский бассейн — древнее солёное море, которое миллионы лет назад высохло, оставив после себя массивные пласты соли и осадочных пород. Со временем эти слои оказались на глубине около 600 метров.
Когда геологи бурили шахты для подземного хранилища радиоактивных отходов WIPP, они наткнулись на идеально герметичные кристаллы галита — природной соли. Внутри кристаллов находились микроскопические пузырьки с жидкостью древнего моря. Именно там, в конце 1990-х годов, и состоялся эксперимент, потрясший науку.
Как пробудили древние бактерии
-
Отбор образца. Исследователи взяли кристалл соли и многократно стерилизовали его кислотой, паром и щёлочью.
-
Извлечение жидкости. В центре кристалла просверлили отверстие и аккуратно извлекли крошечный пузырёк жидкости — объёмом около микролитра.
-
Выращивание культуры. Образец поместили в питательную среду, и спустя несколько дней в ней появились живые клетки.
-
Контрольный эксперимент. Все контрольные образцы остались стерильными — это убедило учёных, что заражения извне не произошло.
Новая бактерия получила название Bacillus permians. Её ДНК оказалась близка к современным видам галофильных бактерий, обитающим в солёных водоёмах, таких как Мёртвое море.
Как могли выжить микроорганизмы
Учёные предположили, что бактерии перешли в состояние спор - своеобразного "биологического сна".
-
Клетка покрывается прочной оболочкой.
-
Все обменные процессы прекращаются.
-
Организм становится устойчивым к кислотам, холоду, радиации и даже вакууму.
В таком состоянии бактерии действительно могут сохраняться тысячи лет. Однако срок в 250 миллионов лет вызвал сомнения — за этот период радиация и химические реакции должны были разрушить ДНК полностью.
Аргументы скептиков
-
Возраст ДНК не совпадает. Биологи из Хьюстонского университета во главе с Деном Грауром применили метод молекулярных часов. По скорости изменений в ДНК они рассчитали, что бактериям не более 13-60 тысяч лет.
-
Гипотеза о микротрещинах. Считается, что микробы могли проникнуть в пузырёк значительно позже, уже после образования кристалла — через микроскопические дефекты.
-
Проблема стерильности. Даже при многоуровневой обработке невозможно исключить попадание современной микрофлоры.
Таким образом, по мнению критиков, речь идёт не о пробуждении древней жизни, а о "запоздалом" попадании более молодых бактерий в старые минеральные структуры.
Таблица: аргументы сторон
|Сторона
|Позиция
|Доказательства
|Сторонники Вриланда
|Бактерии действительно древние, из пермского периода
|Рост колоний только в стерильных образцах, отсутствие заражения
|Скептики
|Контаминация современными микроорганизмами
|Несоответствие возраста по ДНК, вероятность микротрещин
Ошибка, последствия, альтернатива
-
Ошибка: объявить бактерию древней, не проверив молекулярные часы.
Последствие: подрыв доверия к эксперименту и обвинения в псевдонаучности.
Альтернатива: использовать независимые лаборатории для повторного анализа.
-
Ошибка: полагаться только на стерилизацию поверхности.
Последствие: риск микроконтаминации из трещин кристалла.
Альтернатива: применять рентгено- или лазерное сканирование для проверки целостности соли.
-
Ошибка: интерпретировать рост бактерий как доказательство древности.
Последствие: подмена фактов гипотезой.
Альтернатива: анализировать геномные мутации в сравнении с современными штаммами.
Что могло произойти на самом деле
-
Бактерии могли попасть внутрь кристалла спустя тысячи лет после его образования.
-
Возможен перенос спор с пылью или влагой через микротрещины.
-
Наконец, эксперимент действительно мог зафиксировать редчайший случай сверхдолгого выживания, который пока невозможно объяснить.
Таблица: гипотезы происхождения Bacillus permians
|Гипотеза
|Суть
|Аргументы "за"
|Аргументы "против"
|Истинное древнее происхождение
|Бактерии выжили 250 млн лет в спорах
|Стерильные условия, древний слой соли
|ДНК слишком "молода"
|Современное загрязнение
|Микробы проникли через трещины
|Соответствие геному современных видов
|Требует нарушения герметичности
|Переходная модель
|Споры периодически обновлялись внутри соли
|Объясняет частичную сохранность ДНК
|Не подтверждено экспериментально
Мифы и правда
-
Миф: бактерии жили непрерывно миллионы лет.
Правда: они находились в состоянии спорового сна, без обмена веществ.
-
Миф: соляные кристаллы полностью непроницаемы.
Правда: даже микроскопические трещины могут пропускать микрофлору.
-
Миф: спорные бактерии доказали возможность вечной жизни.
Правда: эксперимент показывает лишь потенциальную устойчивость форм жизни, но не бессмертие.
Исторический контекст
-
Первые попытки "оживить" древние микроорганизмы предпринимались ещё в 1960-х годах, когда из вечной мерзлоты выделяли бактерии возрастом 10 тысяч лет.
-
Эксперимент Вриланда 1999 года стал самым известным примером заявленного "воскрешения" жизни из геологического прошлого.
-
В XXI веке исследования продолжаются — теперь микробиологи изучают возможность выживания спор в космосе и на Марсе.
Три интересных факта
-
Некоторые споры бактерий выдерживают температуру выше 120 °C и радиацию, смертельную для человека.
-
Сходные микроорганизмы были обнаружены внутри кристаллов гималайской соли возрастом 30 миллионов лет.
-
Исследование Bacillus permians вдохновило проекты NASA по изучению устойчивости микробов на Марсе.
