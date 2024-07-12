В Крыму сотрудники ФСБ России задержали агента украинских спецслужб, передававшего информацию о российских вооружённых силах, сообщает пресс-служба управления службы по республике.
"По заданию куратора мужчина передавал информацию о местах постоянной дислокации подразделений ВС РФ на территории Республики Крым и города Севастополя", — говорится в релизе.
По данным ФСБ, задержанным оказался 42-летний гражданин Украины, завербованный ГУР. Против мужчины возбуждено уголовное дело о шпионаже. Срок наказания по данной статье — до 20 лет лишения свободы. Сейчас задержанный находится под стражей.
Фото: Виталий Кузьмин (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0).
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