Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 12.07.2024 : 87,988
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 12.07.2024 : 95,6817
В Крыму задержали собиравшего военную информацию украинского шпиона
  1. Главная
  2. Происшествия

В Крыму задержали собиравшего военную информацию украинского шпиона

В Крыму сотрудники ФСБ России задержали агента украинских спецслужб, передававшего информацию о российских вооружённых силах, сообщает пресс-служба управления службы по республике.

"По заданию куратора мужчина передавал информацию о местах постоянной дислокации подразделений ВС РФ на территории Республики Крым и города Севастополя", — говорится в релизе.

По данным ФСБ, задержанным оказался 42-летний гражданин Украины, завербованный ГУР. Против мужчины возбуждено уголовное дело о шпионаже. Срок наказания по данной статье — до 20 лет лишения свободы. Сейчас задержанный находится под стражей.

Фото: Виталий Кузьмин (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0).

Мир

Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине не должен был начинаться

Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине не должен был начинаться

Бывший президент США Дональд Трамп высказался о том, что украинский конфликт не должен был разгораться.

Читать полностью
Житель Перми нашел в чемодане на мусорке тело семилетнего мальчика

Житель Перми нашел в чемодане на мусорке тело семилетнего мальчика

В сердце города Перми бродяга обнаружил ужасающую находку. В полупустом мусорном контейнере лежал чемодан, а внутри - тело мальчика 6-8 лет, изуродованное ножом и с признаками удушения. Бездомный, надеясь найти что-нибудь ценное, решил обыскать контейнер, но вместо ожидаемой добычи столкнулся с нечеловеческой жестокостью.

Читать полностью

Общество

Психолог Тараянц: ремонт может вызвать разногласия между супругами

Психолог Тараянц: ремонт может вызвать разногласия между супругами

Ремонт может вызывать разногласия между супругами, что связано с плохим планированием и разными вкусами.

Читать полностью
В ГД предложили ввести штраф за скручивание автопробега

В ГД предложили ввести штраф за скручивание автопробега

В Государственной Думе предложили установить наказание для людей, которые скручивают пробег на своём транспортном средстве. С данной инициативой выступил зампред комитета Госдумы по безопасности от "Единой России" Анатолий Выборный, информирует российская газета "Известия".

Читать полностью

Новости