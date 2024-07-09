Конституционный суд Российской Федерации обратил внимание на пробел в законодательстве, касающийся регулирования условий пребывания в конвойных помещениях. Это заключение было сделано в ходе рассмотрения апелляции бывшего сотрудника правоохранительных органов.
Дело касалось жалобы экс-офицера МВД, осужденного в 2015 году за попытку убийства и освобожденного условно-досрочно спустя восемь лет. Заявитель оспаривал конституционность статьи закона о содержании под стражей, утверждая, что условия в конвойных помещениях суда, куда его доставляли во время процесса, были неприемлемыми.
Нижестоящие инстанции отклонили требование о компенсации, аргументируя это тем, что гарантии, предусмотренные законом, не распространяются на временные конвойные помещения в судах, так как они не включены в перечень мест содержания под стражей.
Конституционный суд пришел к выводу, что существующие нормы не соответствуют Основному закону страны, поскольку не обеспечивают регламентацию условий пребывания в конвойных помещениях, несмотря на обоснованное отсутствие их в списке мест содержания под стражей.
Суд подчеркнул, что, хотя право на свободу может быть ограничено в определенных случаях, законодатель обязан предусмотреть допустимые рамки ограничений и создать механизмы, исключающие бесчеловечное или унижающее достоинство обращение.
В постановлении КС указано на необходимость законодательного определения условий нахождения лиц в конвойных помещениях судов общей юрисдикции. До разработки соответствующих норм суды могут признавать нарушения условий содержания в конвойных помещениях при наличии доказательств умаления человеческого достоинства. Дело заявителя подлежит пересмотру в свете данного решения.
Фото: From Wikimedia Commons/ Oregon Department of Transportation (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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