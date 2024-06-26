Конституционный суд Российской Федерации выразил твердую позицию относительно невозможности возобновления практики смертной казни в рамках действующей конституции, - Заявил в своём докладе главы суда Валерий Зорькин.
В документе подчеркивается, что меры ограничения прав не являются неизменными. Они могут адаптироваться в соответствии с изменяющимися угрозами, против которых направлены. Однако существуют определенные границы такой гибкости. Для Конституционного суда одним из таких пределов является убежденность в недопустимости возобновления назначения и применения высшей меры наказания в контексте действующей Конституции.
Доклад председателя КС под названием "Конституционно-судебная защита прав в Российской Федерации: основные свойства" был подготовлен к международной конференции "Защита прав и конституционный контроль". Это мероприятие проходит в Санкт-Петербурге 26 июня в рамках XII Петербургского международного юридического форума.
Данное заявление Конституционного суда имеет большое значение в контексте продолжающихся дискуссий о возможности возвращения смертной казни в российскую правовую систему. Оно подтверждает приверженность высшего судебного органа страны принципам гуманизма и защиты фундаментального права на жизнь, закрепленным в Конституции РФ.
Фото: Lee Honeycutt (Creative Commons Atıf-Benzer Paylaşım 2.0 Genel)
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