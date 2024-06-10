Конституционный суд Молдавии отверг в понедельник ходатайство депутатов от оппозиционной коалиции "Победа", просивших остановить практику цитирования кандидата с выборов из-за подозрений в коррупции без соответствующих доказательств.

Парламентарии из оппозиции в начале июня обратились к суду с запросом на проверку законности соответствующих изменений в Избирательном кодексе.



Поводом для обращения послужило то, что на выборах в мае кандидат от партии "Шанс" Руслана Филипаша внезапно был исключен из списка претендентов на должность главы администрации села Тырнова на основе анонимного доноса.



Депутаты из "Победы" считают, что положения избирательного законодательства нарушают презумпцию невиновности и ограничивают права граждан на избрание. Документ, опубликованный на сайте конституционного суда, содержит следующее утверждение: "Запрос депутатов группы 'Победа' отклонен. Доводы авторов не подтверждают неизбежности и необратимости предполагаемых отрицательных последствий указанной нормы".

Президент Молдавии Майя Санду внесла заявление 24 декабря о своем намерении баллотироваться на второй срок президентства и предложила парламенту провести референдум, чтобы жители страны могли выразить свое мнение относительно вступления в Европейский союз. День референдума назначен на 20 октября, совпадающий с днем выборов президента.



В Молдове с мая 2022 года оппозиция организует антиправительственные протесты, требуя отставки правительства и президента Майи Санду, которая является неофициальным лидером правящей Политической партии ПДС.



Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности преодолеть кризис в экономике и энергетике, а также в давлении на оппозицию.



В результате действий власти оппозиционная партия "Шор" была запрещена, представители нескольких других политических формирований, включая Партию социалистов, "Возрождение" и "Шанс", постоянно подвергаются обыскам и задержаниям их сторонников.

Фото: www. flickr. com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)