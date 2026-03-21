Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Солнечная тропа в Крыму
© Own work by Vetra is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Южный федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 14:59

Крым открывает свои тайны: как земля под ногами помогает понять истоки нашей государственности

В годовщину воссоединения Крыма с Россией, эксперты акцентируют внимание не только на территориальном аспекте события, но и на масштабном возвращении в национальное культурное поле уникального античного наследия. Регион, где расположены Херсонес и памятники Европейского Боспора, стал для страны живым пространством истории Древнего мира. О том, как археология превращается из элитарной дисциплины в общедоступный инструмент формирования смыслов, рассказал начальник Артезианской археологической экспедиции, профессор Николай Винокуров.

Возвращение к истокам цивилизации

Для любого государства обладание тысячелетней историей является свидетельством цивилизационной зрелости. Присоединение Крыма позволило включить в общероссийский контекст многослойную культуру тавров, скифов и сарматов, а также античное и византийское наследие. Это не просто вопрос географии, а обретение фундамента, на котором строится идентичность современной России.

По мнению эксперта, именно через соприкосновение с древними артефактами формируется понимание непрерывности государственного процесса. Античная эстетика, веками служившая каноном красоты для архитектуры и искусства, остается важным инструментом для воспитания новых поколений граждан. Способность оперировать классическими символами напрямую связана с уровнем аналитического мышления, необходимого для стратегического планирования и управления в современном мире.

"Присоединение Крыма вернуло нам и русские святыни, великие древности мирового значения, Херсонес и памятники Европейского Боспора, античность и средневековье Таврики, удивительные памятники тавров, скифов и сарматов. Мы — наследники великой античной и византийской государственности с древними городами, поселениями, некрополями и всеми прочими сокровищами, которыми следует особенно дорожить! У нас все есть для дальнейшего глубинного развития истории и культуры, воспитания нового поколения сограждан, мы — абсолютно целостное самодостаточное государство, идеология которого предопределена процессом его исторического развития".

Руководитель Артезианской археологической экспедиции, профессор Николай Винокуров

Охрана наследия и новые стандарты работы

За четыре десятилетия работы экспедиции Николай Винокуров прошел через разные этапы управления полуостровом, включая периоды, когда археологические памятники были беззащитны перед "черными копателями". В украинский период отсутствие жесткого государственного контроля приводило к хищению артефактов и их вывозу на зарубежные аукционы, что наносило непоправимый ущерб науке.

С 2014 года ситуация кардинально изменилась: государственная политика стала приоритетно ориентироваться на защиту культурного слоя. Сегодня раскопки в Крыму не просто получают административную поддержку, но и становятся центром притяжения для научной общественности и туристов. Понимание того, что культурное наследие принадлежит народу, позволило внедрить системный подход к охране памятников археологии, основанный на имперских и советских традициях методической работы.

Археология как форма коллективного созидания

В отличие от западной модели археологического образования, где доступ к полевым работам часто ограничен и элитарен, в российской практике экспедиции открыты для широкого участия. Работа в поле становится эффективной альтернативой психологическим тренингам, способствуя развитию навыков командного взаимодействия и чувства причастности к общему делу.

Любой желающий может пройти обучение методам полевой работы, от ведения описей до графической фиксации находок под руководством специалистов. Это дает участникам редкую возможность не только прикоснуться к вечности, но и перенять навыки аналитического мышления, необходимые для решения сложных задач. Многолетняя практика показывает, что совместный труд в экспедиции качественно меняет кругозор современных людей, возвращая им способность созидать и мыслить стратегически.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Солнце шлет пламенный привет: магнитный шторм накрыл юг страны и выводит людей из строя вчера в 13:45

Жители южного региона столкнулись с необычными симптомами, которые странным образом совпадают с последними данными космического мониторинга планеты.

Читать полностью » Свет и символы на площадях: как Ростов готовится к 81-й годовщине Победы в мае вчера в 13:43

Власти донской столицы объявили о начале подготовки к памятным торжествам, намереваясь ярко преобразить ключевые общественные пространства города.

Читать полностью » Дышится иначе: в Астраханской области подвели первые итоги глобальной чистки атмосферного воздуха вчера в 8:05

Регион отчитался о достижении целевых экологических показателей, радикально изменив подход к организации пассажирских перевозок внутри области.

Читать полностью » Больше чем пляжи: Сочи меняет правила игры, запуская обновленную стратегию отдыха для всех 19.03.2026 в 12:07

Крупнейший российский курорт готовится к приему отдыхающих, внедряя концепцию масштабной интеграции сервисов, этнографических маршрутов и бонусов для семей.

Читать полностью » Счастье в котловане: рынок недвижимости Краснодара резко сменил вектор предпочтений покупателей 19.03.2026 в 12:05

В Краснодаре сложилась уникальная ситуация на рынке жилой недвижимости, где готовые квартиры дешевеют, а спрос смещается от сданных домов в строну новых.

Читать полностью » Городские струи ломают зимнее оцепенение: подготовка фонтанов в Краснодаре вышла на финишную прямую 19.03.2026 в 12:04

Коммунальные службы региона приступают к масштабной технической ревизии гидротехнических сооружений, чтобы вернуть привычный облик главным улицам города.

Читать полностью » Донские просторы открываются заново: подготовлен план по запуску уникальных турмаршрутов 19.03.2026 в 11:59

Региональные власти анонсировали обновление экскурсионной карты, опираясь на архитектурное наследие и новые подходы к организации досуга для путешественников.

Читать полностью » Цена привычки выросла вдвое: в Ростове готовят неприятный финансовый сюрприз для водителей 19.03.2026 в 11:58

Весенние перемены затронут не только владельцев машин, но и пользователей общественного городского транспорта в крупном мегатополисе юга страны.

Читать полностью »

Новости
СФО
Сибирское небо меняет цвет: проверенная методика спасения городов от смога пошла в тираж
СФО
Сцена срывает маски: в Омске открыли масштабный проект о тайнах закулисной жизни артистов
СФО
Сыр больше не требует присмотра: новосибирские инженеры создали умный пресс для идеальной корки
СКФО
Каменные осадки становятся проблемой: как Дагестан борется с угрозами на автодорогах
СКФО
Секрет выносливости найден: как в Грозном выращивают лошадей, способных обгонять время
ЦФО
Компетенции под запросы рынка: как вузы Воронежа формируют специалистов для реальной экономики
ПФО
Ответ на коммунальные проблемы найден: Удмуртская Республика получит огромные инвестиции в модернизацию
Наука
Сахарная вата в бездне: найден небесный объект, который полностью игнорирует законы физики
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet