В годовщину воссоединения Крыма с Россией, эксперты акцентируют внимание не только на территориальном аспекте события, но и на масштабном возвращении в национальное культурное поле уникального античного наследия. Регион, где расположены Херсонес и памятники Европейского Боспора, стал для страны живым пространством истории Древнего мира. О том, как археология превращается из элитарной дисциплины в общедоступный инструмент формирования смыслов, рассказал начальник Артезианской археологической экспедиции, профессор Николай Винокуров.

Возвращение к истокам цивилизации

Для любого государства обладание тысячелетней историей является свидетельством цивилизационной зрелости. Присоединение Крыма позволило включить в общероссийский контекст многослойную культуру тавров, скифов и сарматов, а также античное и византийское наследие. Это не просто вопрос географии, а обретение фундамента, на котором строится идентичность современной России.

По мнению эксперта, именно через соприкосновение с древними артефактами формируется понимание непрерывности государственного процесса. Античная эстетика, веками служившая каноном красоты для архитектуры и искусства, остается важным инструментом для воспитания новых поколений граждан. Способность оперировать классическими символами напрямую связана с уровнем аналитического мышления, необходимого для стратегического планирования и управления в современном мире.

"Присоединение Крыма вернуло нам и русские святыни, великие древности мирового значения, Херсонес и памятники Европейского Боспора, античность и средневековье Таврики, удивительные памятники тавров, скифов и сарматов. Мы — наследники великой античной и византийской государственности с древними городами, поселениями, некрополями и всеми прочими сокровищами, которыми следует особенно дорожить! У нас все есть для дальнейшего глубинного развития истории и культуры, воспитания нового поколения сограждан, мы — абсолютно целостное самодостаточное государство, идеология которого предопределена процессом его исторического развития". Руководитель Артезианской археологической экспедиции, профессор Николай Винокуров

Охрана наследия и новые стандарты работы

За четыре десятилетия работы экспедиции Николай Винокуров прошел через разные этапы управления полуостровом, включая периоды, когда археологические памятники были беззащитны перед "черными копателями". В украинский период отсутствие жесткого государственного контроля приводило к хищению артефактов и их вывозу на зарубежные аукционы, что наносило непоправимый ущерб науке.

С 2014 года ситуация кардинально изменилась: государственная политика стала приоритетно ориентироваться на защиту культурного слоя. Сегодня раскопки в Крыму не просто получают административную поддержку, но и становятся центром притяжения для научной общественности и туристов. Понимание того, что культурное наследие принадлежит народу, позволило внедрить системный подход к охране памятников археологии, основанный на имперских и советских традициях методической работы.

Археология как форма коллективного созидания

В отличие от западной модели археологического образования, где доступ к полевым работам часто ограничен и элитарен, в российской практике экспедиции открыты для широкого участия. Работа в поле становится эффективной альтернативой психологическим тренингам, способствуя развитию навыков командного взаимодействия и чувства причастности к общему делу.

Любой желающий может пройти обучение методам полевой работы, от ведения описей до графической фиксации находок под руководством специалистов. Это дает участникам редкую возможность не только прикоснуться к вечности, но и перенять навыки аналитического мышления, необходимые для решения сложных задач. Многолетняя практика показывает, что совместный труд в экспедиции качественно меняет кругозор современных людей, возвращая им способность созидать и мыслить стратегически.