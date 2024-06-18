Немецкий сервис потокового вещания Magenta TV, транслирующий матчи Чемпионата Европы по футболу 2024 года, показал карту Европы, где Крым не был отмечен как часть Украины.

Это произошло во время программы, посвящ`нной предстоящему матчу группы F между сборными Турции и Грузии, в которой участвовали ведущий Иоганн Кернер и эксперт Михаэль Баллак, бывший выдающийся футболист.

Впоследствии ведущий принес извинения за данное "недоразумение" перед зрителями, как сообщает издание Bild.

"Нам очень жаль и мы бы хотели принести извинения", — приводит Bild слова Кернера.

Фото:commons.wikimedia.org/Whimo(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)