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ПВО уничтожила 5 ракет ATACMS ВСУ над Крымом
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 0:41

ПВО уничтожила 5 ракет ATACMS ВСУ над Крымом

Министерство обороны Российской Федерации сообщило об уничтожении системой ПВО пяти ракет ATACMS, выпущенных Вооруженными силами Украины по Крыму.

Ранее губернатор Михаил Развожаев объявил об отбое воздушной тревоги в Севастополе.

Напомним, что 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Это решение было принято после обращения руководителей республик Донбасса. Путин подчеркнул, что Россия не намерена оккупировать украинские территории, а поддерживает право народов Украины на самоопределение.

Фото:dvidshub.net/Dean Johnson(Creative Commons CC0 License)

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