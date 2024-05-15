Министерство обороны Российской Федерации сообщило об уничтожении системой ПВО пяти ракет ATACMS, выпущенных Вооруженными силами Украины по Крыму.

Ранее губернатор Михаил Развожаев объявил об отбое воздушной тревоги в Севастополе.

Напомним, что 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Это решение было принято после обращения руководителей республик Донбасса. Путин подчеркнул, что Россия не намерена оккупировать украинские территории, а поддерживает право народов Украины на самоопределение.

Фото:dvidshub.net/Dean Johnson(Creative Commons CC0 License)