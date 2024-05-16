Военный комиссариат Твери отказался отправлять на СВО одного из убийц музыканта Михаила Круга, сообщает Mash.
Турция обсуждает возобновление "Зерновой сделки"
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил с украинским коллегой Дмитрием Кулебой действия по возрождению черноморской зерновой инициативы, сообщило турецкое ведомство внешней политики.
МВД Словакии: покушение на премьера ставит страну на грань гражданской войны
Террористическая атака на председатель правительства Словакии Роберта Фицо была явно политически мотивированным актом, республика оказалась на пороге гражданской войны, заявил министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток, сообщают местные СМИ.
Эндокринолог Денисова: перед похудением необходимо сдать общий анализ крови
Эндокринолог Татьяна Денисова порекомендовала проведение комплекса медицинских анализов перед началом похудения, чтобы выбрать безопасный метод и избежать ухудшения здоровья.
Правительство обозначило свою позицию по поводу роста цен на продукты
Повышение ценников могло бы стать следствием заморозков.