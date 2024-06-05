Уже второй раз кроссовер GAC вспыхнул на трассе за последний месяц. О произошедшем с китайским GAC GS5 пишет Life со ссылкой на Shot.

Пара передвигалась на автомобиле, как в один момент почувствовала запах горелого. Остановившись, они начали проверять капот и обнаружили проблемное место, где произошло воспламенение. Благо, в произошедшем с кроссовером никто не пострадал. Возгорание успели потушить. Одной из причин начавшегося огня стала протечка топливной магистрали. Как позже отметил владелец автомобиля, машина была приобретена для рабочих вопросов. Он добавил, что покупка была совершена всего лишь месяц назад.

Ранее на скоростной автомобильной дороге М-12 вспыхнул ещё один автомобиль GAC.

Владелец кроссовера рассказал, что направлялся в Москву из Оренбурга. Однако доехать без приключений не вышло, и на заправке загорелась дверь машины. Вдобавок к этому мужчина поделился, что из-под капота повалил дым. Проблемы возникли и с ремнём, который владелец кроссовера не мог отсоединить, когда пытался остановить машину. В итоге мужчина сильно пострадал, получив серьёзные ожоги тела. Помимо этого, у него сгорела часть волос, а одежда застыла на ранах. Пока он пытался справиться с неполадками в машине, его жена успела выбраться из кроссовера прямо во время поездки.

Фото: Jengtingchen (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)