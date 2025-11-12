Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 15:27

Крошечные мозги, огромные выводы: шмели заставили пересмотреть понятие интеллекта

Шмели умеют различать сигналы азбуки Морзе по длительности импульсов — Александр Дэвидсон

Шмели снова удивили науку — на этот раз они доказали, что способны различать сигналы "азбуки Морзе". Исследование, проведённое специалистами из Лондонского университета королевы Марии (QMUL), показало, что даже миниатюрный мозг этих насекомых способен обрабатывать временные интервалы, необходимые для распознавания коротких и длинных световых импульсов. Это открытие ставит под сомнение прежние представления о когнитивных границах насекомых и открывает новые горизонты для нейронауки.

Как проходил эксперимент

Учёные обучали земляных шмелей Bombus terrestris искать пищу, ориентируясь на мигающие световые сигналы. Короткая вспышка — "точка" — означала сладкое вознаграждение, а длинная — "тире" — горечь.

Для этого в лаборатории построили специальный лабиринт, разделённый на несколько отсеков. В каждом из них мигали световые окружности, а рядом находились контейнеры с растворами — сахарным сиропом, горьким хинином или водой. Когда шмель делал выбор, система фиксировала его направление.

Положение сигналов "точка" и "тире" постоянно менялось, чтобы исключить влияние запоминания пространства. Через несколько циклов пчёлы начали безошибочно выбирать правильный сигнал, указывающий на сладкую награду. Когда сироп убрали, шмели всё равно выбирали ту же световую вспышку, что подтверждало: они запомнили не запах, а именно временной ритм.

Сравнение

Испытуемые виды Способность различать сигналы Тип сигналов Условия обучения
Человек Высокая Звуковые, световые Естественная речь, морзянка
Голуби Средняя Световые Награды за реакцию
Макаки Высокая Звуковые Ассоциативное обучение
Шмели Высокая Световые (точка-тире) Лабораторный лабиринт

Советы шаг за шагом

  1. Создайте простую задачу. Учёные использовали яркий контраст и чёткий ритм, чтобы помочь шмелям запомнить сигналы.

  2. Повторяйте стимулы. Повторение сыграло ключевую роль: только после нескольких десятков попыток насекомые стали уверенно различать сигналы.

  3. Убирайте награду. Чтобы убедиться, что поведение обусловлено не запахом, а временем, сахар убрали после обучения.

  4. Анализируйте поведение. Исследователи фиксировали первый контакт шмеля с контейнером — это позволило точно измерить, как он принимает решение.

"Мы хотели проверить, смогут ли шмели уловить разницу между разной длительностью сигналов, и были приятно удивлены, что это им удалось. То, что шмели справились с искусственной задачей, — действительно круто", — отметил аспирант QMUL Александр Дэвидсон.

Ошибка-последствия-альтернатива

  • Ошибка: предполагать, что насекомые не способны к абстрактному обучению.
    Последствие: недооценка их когнитивных возможностей.
    Альтернатива: рассматривать поведение насекомых как проявление элементарных форм интеллекта.

  • Ошибка: считать, что ориентация по времени — привилегия позвоночных.
    Последствие: упущение возможностей для нейромоделирования.
    Альтернатива: использовать насекомых для изучения микромозговых механизмов восприятия.

  • Ошибка: игнорировать естественные ограничения среды.
    Последствие: искажение результатов при интерпретации.
    Альтернатива: учитывать, что такие сигналы в природе не встречаются, но способность к их различению может быть побочным эффектом пространственной ориентации.

А что если…

А что если способность различать длительность сигналов — не результат обучения, а базовая функция нервных клеток? Это предположение активно обсуждается. Возможно, восприятие времени встроено в работу нейронов, а не формируется через опыт.

А что если эти навыки можно перенести в сферу технологий? Изучение "миниатюрных мозгов" шмелей может вдохновить разработчиков искусственных нейронных сетей, ведь насекомые демонстрируют высокую эффективность при минимальном объёме мозга — менее одного кубического миллиметра.

А что если другие насекомые, например мухи или осы, тоже обладают подобными способностями? Это станет новым шагом в понимании эволюции восприятия времени.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Доказана способность насекомых различать временные интервалы Эксперимент не отражает природных условий
Расширяет понимание эволюции интеллекта Ограниченное количество особей в выборке
Возможность применения в ИИ Требуются дополнительные подтверждения
Подтверждает нейронную универсальность восприятия времени Не изучено влияние других стимулов

FAQ

Как шмели отличают точку от тире?
Они реагируют на длительность световых импульсов. Короткий мигающий сигнал связывается у них с вознаграждением, длинный — с неприятным вкусом.

Почему это важно для науки?
Открытие доказывает, что даже простейшие организмы обладают способностью к абстрактному обучению и восприятию времени.

Можно ли применить результаты в робототехнике?
Да, изучение шмелей поможет создавать компактные и энергоэффективные системы искусственного интеллекта.

Чем эксперимент шмелей отличается от опыта с голубями?
Голуби учились реагировать на звуки, а шмели — на свет. Разница показала универсальность восприятия временных сигналов у разных видов.

Мифы и правда

  • Миф: только позвоночные способны понимать временные интервалы.
    Правда: шмели доказали, что даже крошечный мозг насекомого может справиться с этой задачей.

  • Миф: насекомые действуют исключительно инстинктивно.
    Правда: эксперимент показал, что они способны на обобщение и обучение по ассоциациям.

  • Миф: восприятие времени требует сложной нервной системы.
    Правда: минимальный набор нейронов может выполнять те же функции благодаря эффективной организации.

Исторический контекст

Интерес к когнитивным способностям насекомых возник ещё в начале XX века. Первые эксперименты с пчёлами проводил австрийский этолог Карл фон Фриш, доказавший, что они различают цвета и формы. Позднее исследования показали, что пчёлы умеют считать, запоминать маршруты и даже распознавать лица.

Работа учёных QMUL продолжает эту линию, но делает акцент на восприятии времени. Это направление особенно ценно для нейробиологов: изучая мозг насекомых, можно понять, какие базовые принципы лежат в основе мышления у всех живых существ.

"То, что насекомые умеют обрабатывать временные интервалы, доказывает: даже с минимальным набором нейронов можно решать сложные задачи", — подчеркнула научная руководительница исследования Элизабетта Версаче, преподаватель психологии QMUL.

Три интересных факта

  1. Мозг шмеля весит меньше миллиграмма, но позволяет ему запоминать до 20 маршрутов одновременно.

  2. У шмелей есть "внутренние часы", помогающие им возвращаться к цветам, где раньше был нектар.

  3. По наблюдениям биологов, шмели способны обучаться, наблюдая за другими особями — это форма примитивного социального обучения.

