На месте «Крокуса Сити Холла», где 22 марта перед выступлением российской рок-группы «Пикник» случилась стрельба и пожар, собираются основать памятный сквер. Идея о строительстве пришла в голову губернатору Московской области Андрею Воробьеву, и он её высказал на ПМЭФ.

Андрей Воробьёв рассказал, что идея о восстановлении многоуровневого концертного зала уже была предложена ранее. Однако постройка находится в частном владении. По его словам, органы власти и народ считает, что на месте страшной трагедии необходимо построить памятное место. Также он добавил, что уже выдвинуты версии того, как должен выглядеть сквер.

22 марта на концертный зал «Крокус Сити Холл», который находится в Красногорске, недалеко от 67-го километра МКАД и близко к станции метро «Мякинино» напали мужчины. По видео, записанным во время теракта, видно, что их было четверо. Они начали стрелять по людям из оружия.

Помимо этого, в здании случился масштабный пожар, из-за которого полностью был утрачен концертный зал, где когда-то должны были петь группа «Пикник» и другие. Как сообщал СК, для того, чтобы произошло возгорание, мужчины воспользовались бензином.

Фото: Panoramio / karel291 (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)