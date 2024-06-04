Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская рассказала, что дети, оставшиеся без одного или сразу двух родителей после трагедии в "Крокусе", сейчас находятся под опекой семей. О заявлении девушки рассказали в РИА Новости.

Ольга Ярославская сказала, что все семьи, в которых есть дети, чьи родители пострадали в трагедии, контролируются и проверяются. Также она отметила, что любое пожелание с их стороны всегда рассматривается и его пытаются выполнить.

Девушка рассказала, что сразу после того, как произошёл теракт в "Крокусе" и дети оказались в медицинском учреждении, она со своей коллегой Ксенией Мишоновой пристально наблюдали за состоянием маленьких пациентов. Ольга Ярославская добавила, что некоторые из несовершеннолетних, пострадавших в "Крокусе" лишились полностью всей семьи. В конце девушка сказала, что это невероятная трагедия.

Ольге Ярославской было очень больно обсуждать эту тему. Во время разговора она вспоминала, как выглядели дети, находившиеся в больнице. По её словам, это было ужасно — наблюдать за израненными детьми, которым приходиться сражаться за свою жизнь под операционным ножом. Хуже произошедшего ничего не может быть, сообщила Ольга Ярославская.

Ранее один из фигурантов уголовного дела Мухаммад Зоир Шарипзод, причастный к теракту в "Крокусе" был арестован. Некоторое время мужчина пытался оспорить решение.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Международный_выставочный_центр_Крокус_Экспо.jpg (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)